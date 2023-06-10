شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصمم مركبة فضائية بسبعة مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الرحلات الفضائية الماهولة في الصين، أن المصممين يعملون حاليا على تصميم مركبة فضائية من الجيل الجديد يمكنها حمل سبعة رواد فضاء، ويشير موقع الإدارة في شبكة WeChat للتواصل الاجتماعي إلى أن "مساحة المركبة الجديدة ستكون أكبر ويمكن إعادة استخدامها، وأن المصممين يعملون حاليا على تصميم مركبة يمكنها حمل سبعة أشخاص إلى المدار" .

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال كبير المصممين تشو جيان بينج، سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات القريبة المقبلة، ومن المتوقع أن تخفض هذه المركبة الفضائية تكلفة نقل رواد الفضاء إلى المدار.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبات الفضائية التي تستخدمها الصين في نقل رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية تسع لثلاثة رواد فقط.