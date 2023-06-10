تكنولوجيا: تحديث جديد بواجهة مستخدم يوتيوب يجعل مقاطع Shorts تظهر بالجزء العلوي من الخلاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أعلنت جوجل أنها تستعد لإلغاء ميزة “YouTube Stories” لكونها غير مستغلة على منصة يوتيوب، وكشفت عن نيتها في تحويل التركيز إلى ميزات أحدث وأكثر شيوعًا مثل YouTube Shorts و مشاركات المجتمع.

ويبدو أن التركيز على هذا التحويل أصبح واضحًا بدءًا من اليوم حيث قامت جوجل بتغيير واجهة المستخدم الجديدة تدريجيًا لجميع المستخدمين في آخر تحديث على YouTube.

تم طرح تغيير واجهة المستخدم الجديد لجميع مستخدمي YouTube، حيث تم وضع قسم YouTube Shorts في الجزء العلوي من خلاصة الاشتراك، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث الأولوية، مباشرة بعد احدث مقاطع الفيديو من القنوات التي اشتركت فيها.

التغيير قابل للتطبيق ويُنظر إليه على أنه قادم إلى موقع يوتيوب على سطح المكتب، بالإضافة إلى نظامي Android و iOS.

لم يظهر قسم YouTube Shorts سابقًا إلا في علامة تبويب المقترحات وعلامة تبويب Shorts المخصصة، ولكن هذا التغيير الجديد في واجهة المستخدم يعني أن الأفلام القصيرة ستظهر أيضًا في اشتراكاتك من الآن فصاعدًا.

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