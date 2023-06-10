تكنولوجيا: تويوتا تكشف عن مفهوم سيارة سباق الهيدروجين المصممة من أجل سباق Le Mans

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل سباق 2023 Le Mans، طرحت تويوتا سيارة اختبارية تعمل بالهيدروجين والتي قد تقوم فقط بمعاينة سيارة السباق التي ستنقل إلى حلبة Circuit de la Sarthe في عام 2026.

يعتبر Toyota GR H2 Racing نموذج أولي لسيارة سباق Le Mans يتميز بمجموعة نقل حركة هجينة، حيث يعمل محرك الاحتراق الداخلي على الهيدروجين.

ونظرًا لأن صانعي السيارات يتطلعون إلى القضاء على انبعاثات العادم، فإن أحد الحلول قيد البحث هو استخدام محركات الهيدروجين. وتعتبر تويوتا هي واحدة من أكبر المؤيدين لهذه التقنية وقد تنافست مع سيارة سباق من Corolla مزودة بمحرك هيدروجين في سلسلة Super Taikyu اليابانية منذ عام 2021.

عند حرق الهيدروجين، لا توجد انبعاثات لثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، هناك أكاسيد النيتروجين الضارة التي يجب معالجتها باستخدام التخفيض التحفيزي الانتقائي القائم على اليوريا كما هو الحال في محركات الديزل الحديثة. هناك عيب آخر للهيدروجين؛ وهو النقص الحالي في محطات الوقود.

لم تذكر تويوتا ماهية المحرك في مفهوم GR H2 Racing، على الرغم من أن شركة السيارات معروفة بتطوير محرك هيدروجين V-8 مع Yamaha، وهي نفس الشركة التي طورت محرك V-10 سعة 4.8 لتر المستخدم في سيارة لكزس LFA الفائقة. من المحتمل أن ينتهي المطاف بالمحرك في سيارة سباق مماثلة لـ GR H2 Racing.

قالت تويوتا إن المفهوم ليس مجرد تمرين على التصميم. فقد تم تطويره مع وضع المنافسة المستقبلية في الاعتبار. وتخطط بطولة العالم للقدرة، والتي يعد حدثها الرئيسي هو سباق Le Mans، لتقديم فئة للسيارات التي تعمل بالهيدروجين (بما فيذلك سيارات خلايا الوقود) في عام 2026. كما تعهد المنظمون باستخدام قواعد توازن الاداء لضمان تشغيل الهيدروجين السيارات تنافسية.

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