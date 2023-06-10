تكنولوجيا: مارك زوكربيرغ يشارك أفكاره حول نظارة Vision Pro الخاصة بشركة أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Meta، المنافس الرئيسي لشركة أبل في سوق الواقع الافتراضي، نظارة Quest 3 قبل أيام قليلة فقط من قيامبأبل بإطلاق نظارة Vision Pro.

لذلك من المثير للاهتمام سماع رأي مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة Meta والرئيس التنفيذي لها في نظارة الواقع الافتراضيالخاصة بشركة أبل.

فخلال اجتماع مع موظفي Meta، تحدث زوكربيرغ عن Vision Pro بالتفصيل. إذ قال إن أبل لم تجد “حلولاً سحرية” لقيودالفيزياء التي لم تستكشفها فرق Meta بالفعل.

كما اشار ايضًا إلى استخدام أبل لشاشات عالية الدقة، لكنه يضيف أنها تتطلب المزيد من الطاقة لتشغيلها، وبطارية وسلكًامتصلًا لاستخدامها، وحقيقة أنها تكلف سبع مرات أكثر من Quest 3.

والأهم من ذلك، تحدث زوكربيرغ عن “الاختلاف في القيم والرؤية” بين Meta و Apple عندما يتعلق الأمر بنظاراتهم. ويضيف أن رؤية Meta “اجتماعية بشكل أساسي” وأنها “تتعلق بتفاعل الأشخاص بطرق جديدة والشعور بالتقارب بطرقجديدة“.

ويتابع أن نهج شركة أبل، على النقيض من ذلك، أظهر “شخصًا يجلس على الأريكة بمفرده“. وأنهى حديثه بالقول إن نظارةVision Pro من أبل يمكن أن تكون “رؤية مستقبل الحوسبة“، “ولكن مثل، ليس ما “يريده“.

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