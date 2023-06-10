تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 7 Pro سيصل لأول مرة في الرابع من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيأتي هاتف iQOO Neo 7 Pro رسميًا في 4 يوليو. ونظرًا لأننا نعلم أن iQOO Neo 7 Pro سيكون الإصدار العالمي من iQOO Neo7 Racing في الصين فقط، فيمكننا أن نتوقع ان يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 120 واط، بالاضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كما تم تأكيد معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بالفعل من خلال قاعدة بيانات Geekbench. وهناك كاميرتان بالجزء الخلفي من الهاتف بدقة 8 و 2 ميجابيكسل. اما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

من المتوقع أن يصل iQOO Neo 7 Pro بإصدارات 8 جيجابايت/128 جيجابايت و 16 جيجابايت/256 جيجابايت. وسيدعم الهاتف واجهة مستخدم Funtouch OS 13 المستندة إلى Android 13.

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