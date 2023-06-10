تكنولوجيا: تسريب صورة لتطبيق Meta الجديد المنافس لتويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب لقطة شاشة من تطبيق Meta المنافس لتطبيق تويتر. وعلى ما يبدو، فإن الاسم الداخلي للتطبيق التواصلالاجتماعي الجديد هو “Project 92”، بينما تشير الشائعات إلى أن الاسم الرسمي قد يكون “Thread”.

وبناءً على لقطة الشاشة المسربة، يمكننا أن نرى الواجهة تبدو مشابهة تمامًا لواجهة انستاغرام ولكن بدون صور. ووفقًا لكريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات (CPO) في Meta، سيستخدم التطبيق القادم بروتوكول الشبكات الاجتماعية ActivityPub الذي سيسمح للمستخدمين بترحيل حساباتهم على انستاغرام ومتابعيهم إلى النظام الأساسي الجديد.

سيكون هذا التطبيق منافس لتويتر، وسيعمل تلقائيًا على ملء الملفات الشخصية بمعلومات حساب انستاغرام للمستخدم. وورد أن Meta قد تلقت طلبات متعددة من الشخصيات العامة والمبدعين للحصول على بديل ثابت لتويتر يتم تشغيله بشكل شفاف وآمن لتوزيع المعلومات.

يقال إن Meta لديها التزام من العديد من المشاهير بما في ذلك DJ Slime لاستخدام المنصة الجديدة وتجري مناقشات مع أوبرا وينفري ودالاي لاما كإضافات محتملة. بدأ تطوير مشروع وسائل التواصل الاجتماعي الجديد شهر في يناير وسيصبح متاحًا في أقرب وقت ممكن.

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