تكنولوجيا: تحديث Android 14 Beta 3 يحضر ميزات جديدة خاصة بالقلم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق الإصدار التجريبي الثالث من نظام Android 14، وعلى ما يبدو، فإن التحديث يحضر العديد من الميزات الجديدة.

واهم ما يجلبه التحديث هو مجموعة من الإعدادات الخاصة بالقلم والتي قد تلمح إلى خطط جوجل للحصول على قلم لجهاز Pixel Tablet (أو Pixel Fold).

ويكشف الرمز الموجود داخل Beta 3 أن البرنامج سيكون قادرًا على التعرف على وظائف مختلفة وتعيينها على الأزرار المختلفة على القلم. يوجد خط رمز للزر الأساسي، وللزر الثانوي والثالث، وزر الذيل (الزر القريب أو الموجود في الأعلى). ستتمكن أيضًا من ضبط البرنامج لتجاهل ضغطات زر القلم.

يسمح لك الإصدار التجريبي الثالث من Android 14 بتشغيل تطبيق الملاحظات الافتراضي باستخدام زر الذيل، بالإضافة إلى تغيير التطبيق الافتراضي.

كما يمكن أن تشير الوظيفة الموسعة إلى أن جوجل تعمل على قلم لجهاز Pixel Tablet، والذي تم إطلاقه، دون ذكر أي واحد، ولكنه يدعم القلم من نوع USI 2.0.

المصدر

اعلان





