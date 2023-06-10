تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعة البطارية في Galaxy S23 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج قريباً للإعلان عن هاتف Galaxy S23 FE، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعة البطارية في هذا الإصدار.

شغل هاتف Galaxy S23 FE العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد جاءت أحدث التفاصيل عبر “Safety Korea” لتكشف عن البطارية التي تدعم هذا الإصدار التي تسجل بنموذج رقم “EB-BS711ABY”.

ويتوافق رقم نموذج البطارية مع رقم نموذج الهاتف SM-S711 وهو إصدار سامسونج المرتقب Galaxy S23 FE، من جانب أخر كشفت تسريبات سابقة على أن هذا الإصدار يأتي بسعة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

أيضاً تقدم العملاق الكوري هاتف Galaxy S23 FE قريباً في الأسواق العالمية برقاقة معالج Exynos 2200، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تدعم سامسونج الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy S23 FE في حدث سامسونج المقرر عقده في شهر يوليو المقبل للإعلان عن إصدارات سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold5 وZ Flip5.

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