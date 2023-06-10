شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل" تتوقف عن دعم تطبيق شهير فى 4 أجهزة بداية من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "جوجل" توقفها عن دعم خدمة التخزين السحابي Drive في بعض الأجهزة في وقت لاحق من هذا الصيف، فسيتوقف تطبيق سطح المكتب عن العمل اعتبارا من أغسطس، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الوصول إلى صورهم وملفاتهم. لذلك ستتوقف المنصة التي تقوم بمزامنة المحتوى نيابة عنك عن العمل، وفقا لتقرير RT .

وتقول "جوجل" إنها ستنهي دعم تطبيق سطح المكتب في نظامي التشغيل "ويندوز 8" و"ويندوز 8.1"، إلى جانب الإصدار 32 بت من "ويندوز 10" و"ويندوز سيرفر 2012" (Windows Server 2012) ورمزه "ويندوز سيرفر 8"، وهو الإصدار السادس من نظام التشغيل ويندوز سيرفر.

وهذه الخطوة ليست مفاجئة نظرا لأن "مايكروسوفت" تخلت عن نظامي التشغيل ويندوز 8" و"ويندوز 8.1" منذ فترة طويلة.

ويتمتع "ويندوز 8.1" بحصة سوقية ضئيلة تبلغ 0.72% فقط في جميع أنحاء العالم الآن، وفقا لـ Stat Counter. و"ويندوز 8"، أقل بنسبة 0.37%.

وتحذر "جوجل" جميع المستخدمين الحاليين من أن الطريقة الوحيدة لمواصلة الوصول إلى خدمة Drive على أجهزتهم هي التحديث إلى "ويندوز 10".

وأعلنت الشركة: "في أغسطس 2023، سننهي دعم Drive لسطح المكتب على نظامي التشغيل ويندوز 8 وويندوز 8.1 و ويندوز سيرفر 2012 وجميع إصدارات 32 بت من ويندوز. ولتجنب انقطاع الخدمة، يجب على مستخدمي ويندوز التحديث إلى ويندوز 10 إصدار 64 بت أو أعلى قبل أغسطس 2023، وما يزال بإمكان مستخدمي الإصدار 32 بت الوصول إلى خدمة Drive من خلال المتصفح