شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "الواقع المعزز" وما استخداماته بعد طرح نظارة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن نظارة للواقع المعزز تسمى Apple Vision Pro والتى تمزج "بسلاسة" بين العالم الحقيقي والرقمي، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك عن الجهاز ، الذي يبدو وكأنه زوج من نظارات التزلج: "إنه أول منتج من Apple تنظر إليه ، ولا تطلع عليه"، كما يُشاع ، تحتوي على حزمة بطارية منفصلة ويتم التحكم فيها بالعينين واليدين والصوت، وهو الأمر الذى يجعل البعض يتسائل عن مفهوم الواقع المعزز.







كيف يختلف الواقع المعزز عن الواقع الافتراضى كيف يختلف الواقع المعزز عن الواقع الافتراضى تبدوا التقنياتان متشابهتان ببعضهما البعض لكنهما مختلفتان بشكل أساسى، إذ ينشئ الواقع الافتراضى (VR) عالمًا افتراضيًا اصطناعيًا بالكامل داخل سماعة رأس، فبصفتك مستخدمًا، يتم وضعك داخل بيئة ثلاثية الأبعاد ويمكنك بعد ذلك التنقل والتفاعل مع العناصر التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر بالكامل.

ماهو الواقع المعزز:ظهر مصطلح الواقع المعزز، المعروف باسم AR، خلال السنوات الماضية، وهو عبارة عن تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تجمع بين العالم الحقيقى والعناصر التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر فى الوقت الفعلى، حيث يمكن للواقع المعزز أن يتجسد بعدة طرق، مثل نظارات الواقع المعزز التى تجمع بين المحيط المباشر ورسومات الكمبيوتر، أو على شاشة الهاتف الذكى التى تفعل الشيء نفسه باستخدام كاميرا الهاتف لرؤية العالم والتعامل معه أمام المشاهد.

أما الواقع المعزز فيبقيق على أرض الواقع فى العالم الحقيقى، ويغطى العناصر الافتراضية كطبقة مرئية داخل تلك البيئة، وقد تجمع أنظمة الواقع المعزز بين عناصر الكمبيوتر والعالم الحقيقى مع عمق مقنع ومنظور وخصائص عرض أخرى، إذ يفهم نظام AR البيئة الحقيقية جيدًا بما يكفى ليكون قادرًا على وضع العناصر الاصطناعية ذات الصلة "أمام" و " وراء "أشياء حقيقية وتكون قادرًا على التفاعل مع العالم الحقيقى بطريقة ذات مغزى.