شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. الاتحاد الأوروبي يصدر تحذيرًا لحماية الأطفال لـ"مارك زوكربيرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الأوروبي (EU) تحذيرًا لمؤسس Meta المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، ووفقًا لتقرير صادر عن IANS ، يريد الاتحاد الأوروبي من Zuckerberg اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال على Instagram أو مواجهة "عقوبات شديدة".

ويأتي هذا التحذير بعد أن زعمت التقارير أن خوارزميات التوصية في Instagram تعمل على الترويج لشبكات المتحرشين بالأطفال. تم اتهام هؤلاء الأوغاد بالتكليف وبيع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصة مشاركة الصور الشعبية.

ويدعي التقرير أن عقوبة عدم الامتثال لـ DSA ، فيما يتعلق بالفشل في الحد من انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) ، يمكن أن تصل إلى 6٪ من حجم المبيعات السنوي العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على Meta أن يشرح وجود هذه الحسابات.

وقد تم الكشف عن هذه الشبكة من حسابات Instagram المشكوك فيها من قبل الباحثين في جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس أمهيرست بالتعاون مع WSJ، وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ، تييري بريتون ، في تغريدة على تويتر، وأشارت التغريدة إلى أنه "يجب على مارك زوكربيرج الآن أن يشرح ويتخذ إجراءً فوريًا. وسأناقش معه في مقر Meta الرئيسي في مينلو بارك يوم 23 يونيو".

وأضاف: "يتعين على ميتا أن تظهر لنا إجراءاتها وإلا ستواجه عقوبات شديدة" بعد 25 أغسطس بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن انستجرام يساعد في "الاتصال والترويج لشبكة واسعة من الحسابات المخصصة علنًا لعمولة وشراء المحتوى الجنسي للقصر".

ووجد المحققون "128 حسابا تعرض بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على تويتر ، أي أقل من ثلث العدد الذي وجدوه على إنستغرام"، وأكدت ميتا أنها فشلت في التصرف بشأن هذه التقارير وتقوم الشركة حاليًا "بمراجعة عملياتها الداخلية".