شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس OpenAI: إيلون ماسك مخطئ تمامًا بشأن انتقاد الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان إنه لا يريد أن يدخل في عداء مع إيلون ماسك، لكنه يريد أن يعرف الناس أن الملياردير مخطئ تمامًا بشأن الادعاءات التي أدلى بها بشأن شركة الذكاء الاصطناعي حسبما نقلت CNBC.

أدلى ألتمان بهذه التصريحات في حدث في دلهي بالهند، عندما سُئل عن ادعاء ماسك بأن OpenAI ليست في الحقيقة منظمة غير ربحية، بسبب المليارات التي استثمرتها Microsoft في الشركة، وفقًا لـ Insider.

ورد ألتمان: "لا أريد حقًا الدخول في عداء مع ماسك. أنا أحب الرجل". "أعتقد أنه مخطئ تمامًا بشأن هذه الأشياء. يمكنه أن يقول ما يريد، لكنني فخور بما نفعله، وأعتقد أننا سنقدم مساهمة إيجابية للعالم".

شارك ألتمان وماسك في تأسيس OpenAI في عام 2015، لكن ماسك استقال من مجلس الإدارة في عام 2018. في ذلك الوقت، ربطت الشركة الناشئة رحيل ماسك بعمل Tesla في بناء أنظمة قيادة آلية.

لكن ماسك انتقد OpenAI عدة مرات منذ مغادرته ألشركة، قائلاً إنها انحرفت عن نواياها الأصلية مفتوحة المصدر وقال إنه قد يقاضي الشركة.

حذر ماسك مرارًا وتكرارًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، قائلاً إنه يمكن أن يهدد البشرية. في مارس، انضم إلى مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الآخرين في توقيع خطاب مفتوح يدعو إلى وقف لمدة 6 أشهر لتدريب أنظمة أكثر تقدمًا من GPT-4المملوكة لـ OpenAI.