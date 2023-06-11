شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن تحديث أمنى لبرنامج Password Manager والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن تحديث أمني رئيسي لبرنامج Password Manager على متصفح كروم الخاص بها والذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين في الحفاظ على كلمات المرور الخاصة بهم في الأصل والاعتماد بشكل أقل على مديري الجهات الخارجية مثل 1Password و Bitwarden و Dashlane و LastPass.

بينما تم تعيين التحديث ليشمل سبع ميزات جديدة، قامت جوجل بتسليط الضوء على خمس وظائف جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، حيث يحظى التحديث بدعم كروم على سطح المكتب ونظام التشغيل iOS.

الميزة الأولى للتحديث هي مساحة مخصصة لمدير كلمات المرور ضمن قائمة كروم، حيث يمكنك العثور على خيارات أخرى بما في ذلك الفحص والإعدادات.

تلاحظ جوجل أن هذا التغيير في التصميم يجعل من السهل الوصول إلى كلمات المرور.

يمكنك أيضًا إعداد اختصار لـ Google Password Manager على سطح مكتب الكمبيوتر دون المرور بقائمة النقاط الثلاث على كروم.

يوفر التحديث أيضًا المصادقة البيومترية لأجهزة الكمبيوتر التي تدعم الوظيفة، كما سيعمل كشكل من أشكال المصادقة متعددة العوامل في الخيارات حيث يقوم كروم بتعبئة كلمة المرور تلقائيًا، كذلك يمكنك اختيار تأكيد كلمة المرور ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

تتيح لك ميزة الملاحظات في هذا التحديث تخزين معلومات إضافية في Google Password Manager المرتبطة بكلمة المرور ، مثل رقم التعريف الشخصي الذي يجب أن تتذكره لتسجيل الدخول أو إذا كان لديك عدة حسابات لموقع ويب واحد.

يمكنك النقر فوق رمز المفتاح الخاص بالموقع الذي تسجل الدخول إليه للوصول إلى الملاحظات التي لديك لتلك الصفحة.

للحصول على جميع كلمات المرور الخاصة بك في مكان واحد في Google Password Manager، جعلت العلامة التجارية من السهل استيراد بياناتك من مديري كلمات المرور الآخرين.

للقيام بذلك ما عليك سوى تصدير كلمات المرور الخاصة بك بتنسيق CSV ثم استيرادها إلى كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تقدم جوجل وظيفة فحص كلمة المرور الموجودة بالفعل على سطح المكتب و أندرويد، إلى iOS لمساعدة مستخدمي آيفون على اكتشاف كلمات المرور الضعيفة والمعاد استخدامها أثناء استخدام كروم وهو أحد التحديثات التي لن تأتي على الفور بل في الأشهر المقبلة.

وأعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن تحديثات لمتصفح إيدج الخاص بها والذي كان يُنظر إليه على أنه منافس لمتصفح كروم من جوجل.

تشمل الميزات التوافر العام لـ Copilot ، وهو مزيج من ميزة الدردشة ChatGPT من OpenAI في مجموعة تطبيقات العلامة التجارية 365 ، بما في ذلك Teams و Word و PowerPoint و Outlook والآن Edge.

أتاحت مايكروسوفت أيضًا نظامها الأساسي لإنشاء تطبيقات الشريط الجانبي لـ مايكروسوفت إيدج بشكل عام للمطورين.

يأتي تحديث جوجل بعد أشهر من تعرض LastPass لخرق أمني كبير، والذي ظل تحت الرادار لأكثر من ستة أشهر.

على الرغم من أن كروم يدعم مدير كلمات المرور لسنوات عديدة، إلا أن أحدث التغييرات قد ترقى به إلى مستوى أفضل مديري كلمات المرور المتاحين.