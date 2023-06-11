شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلق على سماعة Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آبل النقاب عن سماعة الواقع المعزز Vision Pro في مؤتمر المطورين العالمي لهذا العام (WWDC 2023)، تسمى Apple Vision Pro والتي تمزج "بسلاسة" بين العالم الحقيقي والرقمي.

لكن لا يبدو مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذي تصنع شركته سماعات رأس من فئة Quest منافسة، مسرورًا من Apple Vision Pro.

في اجتماع على مستوى الشركة مع موظفي ميتا، قال زوكربيرج إن جهاز آبل لم يقدم أي اختراقات كبيرة في التكنولوجيا لم "تستكشفها Meta بالفعل" وأن رؤيتها لكيفية استخدام الأشخاص للجهاز "ليست تلك التي أريدها" . " كما أرسل خطابًا إلى الموظفين على Apple Vision Pro.

قال زوكربيرج في خطابه،" لا يوجد نوع من الحلول السحرية التي لديهم لأي من القيود المفروضة على قوانين الفيزياء التي لم تستكشفها فرقنا".

"لقد استخدموا شاشة عرض عالية الدقة وبين ذلك وبين كل التقنيات التي وضعوها هناك لتشغيلها، تكلفتها سبع مرات أكثر وتتطلب الكثير من الطاقة التي تحتاج الآن إلى بطارية وسلك متصل بها لاستخدامها". "لقد قاموا بمقايضة التصميم هذه وقد يكون من المنطقي بالنسبة للحالات التي يبحثون عنها".

"أعتقد أن إعلانهم يوضح حقًا الاختلاف في القيم والرؤية التي تقدمها شركاتنا إلى هذا بطريقة أعتقد أنها مهمة حقًا"." نحن نبتكر للتأكد من أن منتجاتنا في متناول الجميع وبأسعار معقولة قدر الإمكان، وهذا جزء أساسي مما نقوم به، وقمنا ببيع عشرات الملايين من المهام".

"رؤيتنا للوجود والحضور اجتماعي في الأساس يتعلق الأمر بتفاعل الأشخاص بطرق جديدة والشعور بالتقارب بطرق جديدة، يدور جهازنا أيضًا حول النشاط والقيام بالأشياء".

يمكن أن تكون هذه هي رؤية مستقبل الحوسبة، لكنها ليست مثل التي أريدها، هناك اختلاف فلسفي حقيقي من حيث كيفية تعاملنا مع هذا الأمر، ورؤية ما طرحوه هناك وكيف سيتنافسون جعلني أكثر حماسة ومتفائلاً من نواحٍ كثيرة بأن ما نقوم به مهم وسوف ينجح".