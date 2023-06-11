شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a و iPhone 13 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a المنتظر، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 13 Pro Max للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm) مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide) الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP البطارية: 4385 mAh.

هاتف iPhone 13 Pro Maxالشاشة: شاشة 6.7 بوصة. هاتف iPhone 13 Pro Maxالشاشة: شاشة 6.7 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz. دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل. المعالج: معالج A15 Bionic. الذاكرة الداخلية: 1TB. نظام التشغيل: iOS (15.x). البطارية: بقوة 4373 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل. الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

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