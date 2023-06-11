شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وثائق تسلا المسربة تسلط ضوءًا جديدًا على سبب استغراق Cybertruck وقتًا طويلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تم الإعلان عن Cybertruck في نوفمبر 2019، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إنه يتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2021، لكن وثائق Tesla المسربة التي فحصتها Wired تشير إلى أن الشركة لا تزال تكافح من أجل أداء العناصر الأساسية لإصدار "ألفا" قبل الإنتاج من الشاحنة في يناير 2022 بما في ذلك المكابح.

ويُعتقد أن أكثر من مليون عميل قد وضعوا وديعة بقيمة 100 دولار للاحتفاظ بشاحنة Cybertruck منذ الكشف عنها عام 2019 سيئ السمعة، حيث حطم ماسك اثنين من نوافذه بكرات معدنية في عرض فاشل لقوة تحملها، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون السيارة الأكثر مبيعًا في Tesla، فإن الإصدار النهائي لـ Cybertruck سيُنظر إليه على أنه انتصار رمزي لشركة لم تشحن نموذجًا جديدًا للمستهلكين منذ موديل 2020 Y.

ومع ذلك، تشير الوثائق، التي جاءت من نفس التسريب الذي نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية، إلى أن تطوير Cybertruck كان بعيدًا عن السلاسة، و واجهت النسخة التجريبية من الشاحنة التي تم اختبارها في يناير 2022 مشاكل في الكبح ، على سبيل المثال ، تميزت "بالسفر المفرط للدواسة والتوقف غير المتسق" ، و "الملعب المفرط أثناء الفرملة الاحتكاكية" ، ومشكلات في الكبح أثناء الانعطاف.

ويبدو أن إغلاق السيارة كان بمثابة تحدٍ آخر ، وهو عنصر مهم لإبعاد الطقس والضوضاء عن المقصورة، ورد أن الوثائق تقول: "هناك عدد من المناطق التي ليس لدينا طريق واضح لإغلاقها". واجهت السيارة النموذج الأولي أيضًا مشكلات في تعليقها ، حيث أشار التقرير إلى وجود "فجوة كبيرة في الأهداف" في بعض مجالات الأداء ، وفقًا لمجلة Wired.

حقيقة أن تطوير Cybertruck كان يمثل تحديًا لن تكون مفاجأة لأي شخص يتابع تطورها. تتميز الشاحنة بتصميم مستقطب بشكل لا يصدق مما أدى إلى فحص مكثف حول العناصر البسيطة عادة مثل مساحات الزجاج الأمامي . كما أن جسمها الزاوي مصنوع أيضًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والذي لاحظت صحيفة نيويورك تايمز أنه أغلى وأثقل من الفولاذ المستخدم عادةً في صناعة السيارات ، وهو "مكلف ويصعب تشكيله ولحامه".

ومع ذلك ، فإن Tesla - صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم - لديها الموارد المالية لمواجهة هذه الصعوبات. حدد Elon Musk موعدًا لحدث تسليم Cybertruck للربع الثالث من هذا العام ، مع توقع الإنتاج الضخم في عام 2024 . ذكرت Electrek أن الشركة تستهدف إنتاج 375000 Cybertrucks سنويًا. للسياق ، تستهدف تسلا 1.8 مليون عملية تسليم في عام 2023 . تقرير Wired يستحق القراءة بكامله لجميع التفاصيل الفوضوية.