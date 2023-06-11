شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت الدردشة في Bing يتيح طرح الأسئلة بصوتك على سطح المكتب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Microsoft بإحضار وضع صوت Bing إلى Edge على سطح المكتب مع هذا التحديث الأخير ، يمكنك الآن طرح أسئلة Bing's chatbot باستخدام صوتك وسوف يرد بصوت خاص به.

تمامًا مثل الميزة الموجودة في إصدار الهاتف المحمول من Edge ، يمكنك تحديد زر الميكروفون في مربع دردشة Bing ثم طرح سؤالك بصوت عالٍ و تقول Microsoft إن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها يدعم حاليًا اللغة الإنجليزية واليابانية والفرنسية والألمانية والماندرين ، لكنها تشير إلى وجود لغات إضافية "في الطريق".

ويأتي تحرك Microsoft لجلب وضع الصوت إلى Bing Chat على سطح المكتب في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى إيقاف Cortana على Windows في وقت لاحق من هذا العام ، بينما تتيح Cortana للمستخدمين استخدام الأوامر الصوتية لضبط المؤقتات وإنشاء التذكيرات وفتح التطبيقات وغير ذلك الكثير ، فإن Microsoft توجه المستخدمين الآن نحو Bing و Copilot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يقوم ببنائه في Windows 11 كبدائل أكثر قدرة.

عندما يتم تشغيل Windows Copilot للجمهور ، فإنه سيعيش مباشرة في شريط المهام الخاص بك ، حيث يمكنك طرح أسئلة عامة ، وجعله يلخص المحتوى الذي تشاهده ، وضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك .