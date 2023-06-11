شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Reddit يدافع عن تغييرات واجهة برمجة التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Reddit، ستيف هوفمان أخيرًا علنًا عن تغييرات واجهة برمجة التطبيقات التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الشركة والتي نتج عنها بعض تطبيقات reddit التابعة لجهات خارجية الأكثر استخدامًا قائلة إنها ستضطر إلى الإغلاق.

وعد هوفمان بإدخال تحسينات على تطبيق Reddit الخاص، لكنه بدا غير راغب في تقديم تنازلات بشأن الأسعار وغيرها من المشكلات التي أزعجت المجتمع.

قال في منشور AMA الخاص به: "يحتاج Reddit إلى أن يكون نشاطًا تجاريًا مستدامًا ذاتيًا ، وللقيام بذلك لم يعد بإمكاننا دعم الكيانات التجارية التي تتطلب استخدام البيانات على نطاق واسع". "قررت بعض التطبيقات مثل Apollo و Reddit is Fun و Sync أن هذا السعر لا يعمل مع أنشطتهم التجارية وسيُغلق قبل أن يصبح السعر ساريًا."

في سلسلة من ردود تتكون في الغالب من جملة أو جملتين على أسئلة تفصيلية متعددة الأجزاء ، أقر هوفمان ببعض الأخطاء في طرح واجهة برمجة التطبيقات للشركة ، لكنه رفض معالجة الأسئلة الشائكة حول تعامل الشركة مع علاقتها مع مطوري الطرف الثالث بحسب ما نقلته موقع Engadget.

في أحد الردود ، أقر بأن نافذة الـ 30 يومًا الممنوحة للمطورين لواجهة برمجة التطبيقات الجديدة كانت "جدولًا زمنيًا ضيقًا" وقال إن الشركة "تواصل الدردشة مع العديد من المطورين الذين ما زالوا يرغبون في العمل معنا".

لكن سرعان ما أخذ المطورين الآخرين رأيهم، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي رد من الشركة، على الرغم من التواصل عبر القنوات التي يروج لها Reddit.

قال أحد المطورين: "لقد كنت أحاول الاتصال بـ Reddit خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتم تجاهلي تمامًا". "أشعر بالعجز التام عن فعل أي شيء الآن وأريد أن أحاول حفظ التطبيق الذي كنت أعمل عليه طوال السنوات العشر الماضية." اعتذر هوفمان وقال إن الشركة سترد.

كما وعد هوفمان ، الذي يستخدم spez على المنصة ، بأن Reddit كان يعمل على إدخال تحسينات على تطبيقه الخاص، بما في ذلك أدوات الإشراف وميزات إمكانية الوصول.

غالبًا ما يتم الاستشهاد بكلا المجالين بواسطة Redditors الذين يفضلون تطبيقات الجهات الخارجية على التطبيق الأصلي للشركة.

وقال أيضًا إن السبب وراء عدم تمكن تطبيقات الجهات الخارجية من عرض محتوى صريح يعود إلى "البيئة التنظيمية" المتغيرة والمخاوف القانونية. قال: "إنها معركة مستمرة للحفاظ على هذا المحتوى على الإطلاق". "علينا أن نكون صارمين / متحفظين بشأن مكان ظهوره."

جاءت إحدى أكثر إجاباته دلالة ردًا على سؤال حول التصور القائل بأن "Reddit أصبح مدفوعًا بشكل متزايد بالربح وأقل تركيزًا على مشاركة المجتمع" مما كان عليه في الماضي. أجاب هوفمان: "سنستمر في تحقيق الربح حتى وصول الأرباح". "على عكس بعض تطبيقات الأطراف الثالثة ، فإننا لا نحقق أرباحًا."

كان هناك عدد من الموضوعات التي لم يتناولها هوفمان ، بما في ذلك سبب تسعير الشركة لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها بمعدل يقول المطورون إنه باهظ التكلفة.

لم يتطرق هوفمان أيضًا إلى التعتيم القادم من آلاف من subreddits يحتجون على تغييرات واجهة برمجة التطبيقات. تعهد أكثر من 3000 موقع فرعي "بالظلام" لمدة يومين بدءًا من 12 يونيو للاحتجاج على التغييرات.

أجاب هوفمان على 14 سؤالًا ، بينما أجاب عدد قليل من المديرين التنفيذيين الآخرين على عدد قليل من الأسئلة الخاصة بهم.