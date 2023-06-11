شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح لعبة Spider-Man 2 المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Insomniac Games أن لعبة Marvel's Spider-Man 2 ستطلق في 20 أكتوبر فقط على PlayStation 5، وذلك بعد نجاح Marvel's Spider-Man لعام 2018 و Marvel's Spider-Man: Miles Morales ، عمل المطور على مدار السنوات القليلة الماضية على صنع النسخة الثالثة في الامتياز.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم تصميم لعبة Marvel's Spider-Man 2 من أجل PlayStation 5 وتدعي أنها تطلق العنان لقوة وحدة التحكم مع صور أفضل وتأرجح أسرع على الويب وصوت ثلاثي الأبعاد وتبديل شبه فوري بين الشخصيات، وهذه النسخة من Insomniac و PlayStation و Marvel Games يدعي أيضًا أنه يقدم تجربة عالم مفتوح لاعب واحد محسّن.





Marvel’s Spider-Man 2: الطلب المسبق والتوافربالإضافة إلى تاريخ الإطلاق ، أعلن المطور أيضًا عن عدة إصدارات لـ Marvel's Spider-Man 2، حيث سيتم فتح الطلبات المسبقة في 16 يونيو في جميع متاجر التجزئة المشاركة ومتجر PlayStation، وستبدأ الطلبات المسبقة مباشرة في الساعة 10:00 صباحًا يوم 16 يونيو.

و ستتوفر اللعبة في إصدارات متعددة تشمل - Standard و Digital Deluxe و Collector’s Edition. يتوفر المزيد من المعلومات حول تفاصيل الطلب المسبق والحوافز على مدونة PlayStation.



Marvel’s Spider-Man 2: التفاصيل الأساسية Marvel’s Spider-Man 2: التفاصيل الأساسية في Marvel's Spider-Man 2 ، سيتمكن اللاعبون من تجربة Marvel’s New York مثل بيتر باركر ومايلز موراليس، كما هو موضح في عرض PlayStation الشهر الماضي ، فإن القصة الرئيسية للعبة ستسمح للاعبين بالتحكم في كل من Spider-Men في نقاط مختلفة من الحملة.

وفي العالم المفتوح ، سيتمكن اللاعبون من التبديل بينهم على الفور تقريبًا أثناء استكشافهم لمانهاتن وكوينز وبروكلين، ولدى كل من Spider-Men قصص ومهمات في العالم حصرية لكل منهم، ويُظهر فن مربع اللعبة بيتر ومايلز كلاهما بطلين رئيسيين في القصة.

وتعود الخلفية الحمراء الشهيرة ، لكن الظلام يحيط بهم حيث يهددهم الأشرار مثل Venom و Lizard و Kraven ويهددهم Marvel’s New York. علاوة على ذلك ، تمثل ذراع كل شخصية قدراتهم الجديدة: بيتر مع المتكافل ، ومايلز مع قوى السم الكهربائية الحيوية المتطورة.