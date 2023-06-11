شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح لعبة Spider-Man 2 المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
Marvel’s Spider-Man 2: الطلب المسبق والتوافربالإضافة إلى تاريخ الإطلاق ، أعلن المطور أيضًا عن عدة إصدارات لـ Marvel's Spider-Man 2، حيث سيتم فتح الطلبات المسبقة في 16 يونيو في جميع متاجر التجزئة المشاركة ومتجر PlayStation، وستبدأ الطلبات المسبقة مباشرة في الساعة 10:00 صباحًا يوم 16 يونيو.
و ستتوفر اللعبة في إصدارات متعددة تشمل - Standard و Digital Deluxe و Collector’s Edition. يتوفر المزيد من المعلومات حول تفاصيل الطلب المسبق والحوافز على مدونة PlayStation.
Marvel’s Spider-Man 2: التفاصيل الأساسية
في Marvel's Spider-Man 2 ، سيتمكن اللاعبون من تجربة Marvel’s New York مثل بيتر باركر ومايلز موراليس، كما هو موضح في عرض PlayStation الشهر الماضي ، فإن القصة الرئيسية للعبة ستسمح للاعبين بالتحكم في كل من Spider-Men في نقاط مختلفة من الحملة.
وفي العالم المفتوح ، سيتمكن اللاعبون من التبديل بينهم على الفور تقريبًا أثناء استكشافهم لمانهاتن وكوينز وبروكلين، ولدى كل من Spider-Men قصص ومهمات في العالم حصرية لكل منهم، ويُظهر فن مربع اللعبة بيتر ومايلز كلاهما بطلين رئيسيين في القصة.
وتعود الخلفية الحمراء الشهيرة ، لكن الظلام يحيط بهم حيث يهددهم الأشرار مثل Venom و Lizard و Kraven ويهددهم Marvel’s New York. علاوة على ذلك ، تمثل ذراع كل شخصية قدراتهم الجديدة: بيتر مع المتكافل ، ومايلز مع قوى السم الكهربائية الحيوية المتطورة.
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