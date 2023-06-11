شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام واتساب على ساعات Wear OS الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتساب دعمًا كاملاً لساعات Google Wear OS الذكية، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في تطبيق المراسلة على معصمهم، وبفضل الدعم يمكن لمستخدمي واتساب التحقق من الرسائل والرد عليها دون إخراج هواتفهم الذكية من الجيب.

وتعد الميزة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي من التطبيق، مع خيار للمستخدمين لتنزيلها على ساعتهم الذكية لاختبارها.





سيرى المستخدمون الذين سجلوا في برنامج واتساب التجريبي خيار ربط واتساب بساعة Wear OS الذكية الخاصة بهم. إذا لم يظهر فحاول التحديث إلى أحدث إصدار. WhatsApp for Wear OS: الميزات WhatsApp for Wear OS: الميزات

كيف تحصل على واتساب في ساعتك الذكية؟

ربما يكون واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم وهو متاح بالفعل لهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows و iPhone و Mac.

كان دعم الساعات الذكية معلقًا منذ فترة طويلة، مع فقدان ساعات آبل أيضًا.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يمكن لمستخدمي Wear OS تشغيل تطبيق واتساب الكامل على ساعاتهم الذكية.

يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل على ساعاتهم.

ستبقى الدردشات مشفرة تمامًا كما هو الحال في تطبيق الهاتف الذكي.

علاوة على ذلك يحصل المستخدمون على مفتاح تبديل WhatsApp Voice Note لبدء تسجيل رسالة صوتية من الساعة، وهو أمر أكثر ملاءمة من الكتابة على شاشة صغيرة.

يعرض إصدار Wear OS أيضًا محادثاتك الأخيرة ويحتوي على قائمة الإعدادات.

يوجد خيار "فتح على الهاتف" للوصول إلى الدردشة على الهاتف.

وWhatsApp For Wear OS حاليًا في مرحلة تجريبية، وهو متاح لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي الذين يستخدمون ساعات Wear OS الذكية.

يتضمن ذلك تشكيلة Samsung Galaxy Watch الشهيرة، إلى جانب عروض من Fossil و Misfit والمزيد في الهند.

لم يعلن واتساب عن إصدار لـ Apple Watch، على الرغم من أنه يجب أن يكون قريبًا على البطاقات نظرًا لأنه الأكثر شعبية على مستوى العالم.