شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 26٪ فقط من موظفى ميتا واثقون فى مارك زوكربيرج وقيادة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، وفقا لاستطلاع أجرى بين 26 أبريل و 10 مايو، إن 26٪ فقط من موظفي ميتا استجابوا لاستطلاع داخلي بإنهم واثقين من قيادة شركتهم، وهذا يمثل انخفاضًا بمقدار خمس نقاط مئوية عن أكتوبر 2022.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، أفادت الصحيفة أن 43٪ فقط من الموظفين الذين استجابوا قالوا إنهم شعروا بالتقدير، انخفاضًا من 58٪ في أكتوبر.

تأتي معنويات الموظفين المنخفضة في الشركة وقيادة مارك زوكربيرج بعد شهور من الاضطرابات، والتي تضمنت جولات متعددة من تسريح العمال، وخفض الإنفاق، وتغييرات في الإستراتيجية كجزء من خطط زوكربيرج لـ "عام من الكفاءة".

قال كيري سولكوفيتش، مستشار الشركة والمدير الإداري لمجموعة Boswell Group ، لـ Insider of Meta في أبريل: "إنهم يتساءلون باستمرار، 'هل هناك جولة تسريح أخرى قادمة؟

تم الإعلان عن تسريح العمال لأول مرة في نوفمبر الماضي، عندما قالت شركة Meta إنها ستخفض 11000 وظيفة، أو حوالي 13 ٪ من قوتها العاملة، كما تم الإعلان عن تجميد التوظيف وخفض الإنفاق.

حدثت جولة ثانية من عمليات التسريح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في مارس، هذه المرة أثرت على 10000 موظف، وجرت آخر جولة من التخفيضات في نهاية شهر مايو.

نشر أحد الموظفين في منتدى داخلي بعد الجولة الثانية من التخفيضات: "لقد حطمت الروح المعنوية والثقة في قيادة العديد من أصحاب الأداء العالي الذين يعملون بكثافة"، مضيفا "لماذا نبقى في ميتا؟"

أفادت "واشنطن بوست" نقلاً عن أربعة موظفين حاليين وسابقين أنه يُترك الموظفون المتبقون الآن لتولي المزيد من المسؤوليات والاعتياد على المديرين الجدد.