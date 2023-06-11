شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أجهزة iPad لا تتوافق مع تحديث iPadOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple عن تحديث برنامج iPadOS 17 المقبل لمستخدمي iPad وأعلنت عن بعض ميزاته الرئيسية من بين الإعلانات العديدة في حدث WWDC لهذا العام، فبينما سيتم تشغيل iPadOS 17 على معظم أجهزة iPad المتوفرة حاليًا من Apple، هناك عدد قليل من الإصدارات القديمة التي تدعم iPadOS 16 ولكن لن تتمكن من تنزيل iPadOS 17.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه من المقرر إطلاقه في إصدار تجريبي عام في يوليو قبل إطلاقه في الخريف، وسيتضمن iPadOS الجديد العديد من الإمكانات مثل iOS 17 لأجهزة iPhone مع بعض الإضافات، بما في ذلك أول تطبيق Health لجهاز iPad وتأثيرات AR في FaceTime و تحرير PDF الديناميكي.

أجهزة iPad غير المتوافقة مع iPadOS 17

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الأول)

• iPad Pro 9.7 بوصة (الجيل الأول)

• iPad (الجيل الخامس)

أجهزة iPad المتوافقة مع iPadOS 17

• iPad Mini (الجيل الخامس)

• iPad Mini (الجيل السادس)

• iPad (الجيل السادس)

• iPad (الجيل السابع)

• iPad (الجيل الثامن)

• iPad (الجيل التاسع)

• iPad (الجيل العاشر)

• iPad Air (الجيل الثالث)

• iPad Air (الجيل الرابع)

• iPad Air (الجيل الخامس)

• iPad Pro مقاس 10.5 بوصات

• iPad Pro 11 بوصة (الجيل الأول)

• iPad Pro 11 بوصة (الجيل الثاني)

• iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث)

• iPad Pro 11 بوصة (الجيل الرابع)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثاني)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الرابع)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الخامس)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل السادس)