شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أنشأت مايكروسوفت Image Creator فى Bing الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن برنامج Image Creator الجديد في محرك بحث Bing الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في مارس، حيث يمكن لهذه الأداة تحويل الكلمات إلى صور وفقًا لتخيل المستخدم، ويتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى إمكانيات غير محدودة للصور من داخل Bing مباشرةً.

وبالنسبة للصورة المحددة التي يحتاجها المستخدمون ، لا يتعين عليهم البحث علي الإنترنت، فباستخدام هذه الأداة يمكنهم ببساطة إنشائها، ويمكن أن تكون الأداة مفيدة في مواقف متعددة، ويمكن لهذه الأداة إنشاء صور ليست شخصية ومحددة فقط ولكنها فريدة أيضًا للتعبير عن فكرة المستخدم، فيما تتيح دردشة Bing الجديدة أيضًا للمستخدمين طلب هذه الصور في تدفق محادثتهم.



خلف كواليس منشئ الصورة خلف كواليس منشئ الصورة شارك عملاق التكنولوجيا في التفكير والتكنولوجيا وراء أداة Image Creator، وعلاوة على ذلك، أضافت الشركة أيضًا بعض النصائح حول أفضل طريقة لاستخدام الميزة في المنتج، حيث يستخدم Image Creator أحدث نموذج DALL · E من OpenAI.

وهذا نموذج لغوي قوي يمكنه إنشاء نصوص متماسكة ومتنوعة حول أي موضوع تقريبًا، وباستثناء ، بدلاً من أخذ النص كمدخل وإنتاج النص كمخرج ، يأخذ DALL · E النص كمدخل وينتج صورة كمخرج، ويستخدم تقنية تسمى الانتباه الذاتي لتعلم العلاقات بين النص والصور.

ويساعد هذا الأداة في إنتاج صور واقعية يمكنها الجمع بين المفاهيم والسمات والأنماط، فعلى سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Bing Image Creator رسم "قطة ترتدي قبعة ونظارة شمسية" أو "لوحة سريالية لأناناس"، وستؤدي هذه المطالبات إلى إنشاء صور تتوافق مع طلبهم، يمكن للمستخدمين أيضًا تضمين عدد كبير من التفاصيل في استعلامهم للحصول على نتائج أكثر تحديدًا، وللحصول على أفضل النتائج ، يحتاج المستخدمون إلى تضمين الموضوع والتفاصيل والمشهد.

و بدلاً من استخدام عمودي Image Creator مباشرةً ، يمكن للمستخدمين إنشاء الصور بشكل متكرر داخل جلسة دردشة Bing.



لماذا أتاحت مايكروسوفت الأداة على مراحل لماذا أتاحت مايكروسوفت الأداة على مراحل أتاحت مايكروسوفت أداة Image Creator في عدد قليل من الأسواق في أكتوبر 2022 ولكنها قامت بنشرها على نطاق أوسع في تاريخ لاحق في مارس، كما أوضحت الشركة سبب تأخير الطرح في بعض الأسواق.

حيث أراد الفريق في مايكروسوفت اختبار ومعرفة الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي المسؤول، ومن المهم ملاحظة أنه بالإضافة إلى إنشاء صور AI باستخدام أحدث نماذج DALL · E من OpenAI، تحظر الشركة استخدام Image Creator لإنتاج محتوى يمكن أن يلحق الضرر بالأفراد أو المجتمع.

ولتحقيق ذلك ، تحظر الشركة بعض المطالبات والصور واستخدمت الأشهر القليلة الماضية للمساعدة في إعلام هذا النهج، وإذا اعتقد المستخدمون أن مايكروسوفت تقوم "بالحظر المفرط" للصور ، فيمكنهم استخدام عملية الاستئناف التي ستساعد الشركة أيضًا على تحسين المصنفات الخاصة بها.

تتوقع الشركة أيضًا نموذجًا محسنًا من OpenAI. تدعي مايكروسوفت أن أحدث طراز قد زاد من جودة الصور بمزيد من التفاصيل ويفهم المزيد من المفاهيم المرئية ، مما يؤدي إلى نتائج أكثر صلة. برنامج Image Creator متاح الآن للتجربة مجانًا باللغة الإنجليزية في أي مكان يتوفر فيه Bing الجديد.