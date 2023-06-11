تكنولوجيا: ميزة جديدة من جوجل لدعم مستخدمي تطبيق Meet بحماية أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع “9to5Google” عن تغييرات جديدة في الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق Meet، والتي تؤكد على خطط جوجل لدعم التطبيق بميزة جديدة للحماية.

تدعم جوجل الإصدار الخاص بمنصة الأندوريد من تطبيق Meet قريباً بميزة جديدة، تهدف لتعزيز معايير الحماية في محادثات المستخدمين عبر التطبيق.

وتهدف جوجل بهذا التحديث تعزيز معايير الحماية والآمان في التطبيق أثناء التنقل، لذا تنطلق الميزة الجديدة بعنوان “On-the-Go”.

أيضاً تأتي ميزة “On-the-Go” بتجربة سلسة في دعم المستخدم، فعند إدراك تطبيق Meet تنقل المستخدم من موقع إلى أخر أثناء إجراء المكالمات الجماعية، سيظهر إقتراح للمستخدم بتنشيط الميزة.

ومن المقرر أن تعمل هذه الميزة على تعطيل الكاميرة، وإيقاف تشغيل البث الصوتي للمشاركين الأخرين في المكالمات الجماعية، على أن تستمر المكالمات للمشاركين الأخرين دون تغيير.

أيضاً يعمل تطبيق Meet في ميزة “On-the-Go” على تكبير الأزرار في التطبيق ليدعم المستخدم بتجربة سلسة وسريعة في التحكم في أدوات التطبيق أثناء التنقل، على أن تعود الأزرار ويتم تشغيل الصوتيات والكاميرة من جديد عند إستشعار توقف حركة المستخدم.

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