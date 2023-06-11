تكنولوجيا: رصد جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي في منصة FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري سامسونج قريباً للأسواق جيل جديد من أجهزة الشركة اللوحية المميزة، ولقد رصد Galaxy Tab S9 Ultra في منصة FCC إستعداداً للإعلان المرتقب.

شغلت سلسلة Galaxy Tab S9 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على إصدار Ultra بشكل خاص، والذي أعتمد بالفعل في FCC.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي يأتي بشاشة OLED مميزة بحجم 14.6 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz.

كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بقدرة بطارية 11200 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، من جانب أخر يدعم جهاز Ultra القادم من سامسونج رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ومن بين المميزات المقدمة من سامسونج في هذا الإصدار أيضاً دعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ولقد قدمت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد نظرة على التصميم المتوقع لجهاز Galaxy Tab S9 Ultra.

يذكر أن التسريبات التي نشرت مؤخراً أشارت إلى أن سامسونج تعقد مؤتمرها القادم في شهر يوليو لكشف النقاب عن إصدارات الشركة الجديدة من الهواتف القابلة للطي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية خلال الحدث.

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