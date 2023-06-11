شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح ميزة Bing Voice Chat على متصفح إيدج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مايكروسوفت لدمج ميزة Bing Voice Chat الجديدة في متصفح Edge على سطح المكتب، حيث سيسمح هذا التحديث الجديد للمستخدمين بطرح أسئلة Bing chatbot باستخدام أصواتهم - وسوف يستجيب بصوت خاص به.

الميزة متاحة بالفعل في تطبيق Edge للموبايل، وسيسمح إصدار سطح المكتب أيضًا للمستخدمين بتحديد زر الميكروفون في مربع دردشة Bing ثم طرح أسئلتهم بصوت عالٍ، وفي الآونة الأخيرة، لاحظت Microsoft أن chatbot الخاص بها يدعم حاليًا عددًا قليلاً من اللغات. وهذا يشمل الإنجليزية واليابانية والفرنسية والألمانية والماندرين، وتضيف الشركة أيضًا أن هناك لغات إضافية "في الطريق".

كيف يمكن أن يحل هذا محل Cortana؟

أعلنت الشركة بالفعل عن قرارها بالتوقف عن استخدام Cortana على Windows في وقت لاحق من هذا العام، ويمكن أن يكون تحرك Microsoft لإحضار وضع الصوت إلى Bing Chat على سطح المكتب بديلاً جيدًا لنفسه.

وساعد Cortana المستخدمين على ضبط المؤقتات وإنشاء تذكيرات وفتح التطبيقات والمزيد باستخدام الأوامر الصوتية. تدعي الشركة أن Bing و Copilot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتم تضمينه في Windows 11 هما بدائل أكثر قدرة.

زنظرًا لأن Microsoft توفر Windows Copilot للمستخدمين النهائيين، فسيكون متاحًا مباشرة في شريط المهام. سيتمكن المستخدمون من الوصول إليه للأسئلة العامة، واطلب منهم تلخيص المحتوى الذي يشاهدونه، وضبط إعدادات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والمزيد.

Bing جديد متاح لمزيد من المستخدمين

في الشهر الماضي، فتحت Microsoft Bing الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أمام المزيد من الأشخاص من خلال الانتقال من Limited Preview إلى Open Preview وإلغاء قائمة الانتظار للتجربة، لقد تحولت الشركة أيضًا من البحث عن النص فقط والدردشة إلى نتائج أكثر ثراءً بصريًا بإجابات الصور / الفيديو، علاوة على ذلك، فإن الدعم الجديد متعدد الوسائط سيأتي قريبًا.

وانتقلت Microsoft أيضًا من جلسات الدردشة / البحث ذات الاستخدام الفردي إلى تجارب الإنتاجية متعددة الجلسات. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى محفوظات الدردشة والمحادثات المستمرة داخل Edge، وبصرف النظر عن هذا، فتحت الشركة أيضًا إمكانيات النظام الأساسي للمطورين والأطراف الثالثة للبناء فوق Bing لمساعدة الأشخاص على اتخاذ إجراءات بشأن استفساراتهم وإكمال المهام.