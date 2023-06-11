تكنولوجيا: Canon تكشف عن نموذج أولي لكاميرة VR تدعم تسجيل فيديو 360 درجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Canon عن نموذج أولي لكاميرة تدعم إنشاء محتوى VR وتسجيل محتوى بزاوية 360 درجة و180 درجة.

بدأت شركة Canon في الإستعداد للمنافسة في سوق جديدة في صناعة الكاميرات، حيث كشفت الشركة عن أول نموذج لكاميرة VR خلال معرض Photo Next 2023 في اليابان.

ولقد ظهر النموذج الأولي للكاميرة خلال المعرض بتصميم متحول يدعم الطي لدعم المستخدم في تسجيل محتوى فيديو بزاوية 360 درجة وأيضاً محتوى ثلاثي الأبعاد بزاوية 180 درجة.

وتؤكد النظرة الأولية على أن نموذج كاميرة كانون يأتي بتصميم يحاكي كاميرة Insta360 EVO التي ترتكز على آلية قابلة للطي وتدعم أيضاً تسجيل فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 180 درجة.

من جانب أخر أكدت التقارير على أن Canon لم تقدم تفاصيل حول مستوى التسعير والمواصفات المميزة لكاميرة VR أو موعد توفر هذا الإصدار في الأسواق.

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