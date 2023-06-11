شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عدد مشتركى نتفليكس بعد منع الأشخاص من مشاركة كلمات المرور.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت Netflix أخيرًا في الحصول على مشتركين جدد وكانت استراتيجيتها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور لصالح الشركة والغريب أن Netflix شهدت زيادة كبيرة في الاشتراكات اليومية الجديدة بعد أيام قليلة من إعلانها عن حملتها الصارمة على مشاركة كلمة المرور، وفقًا لشركة أبحاث السوق Antenna ، عندما أبلغت Netflix المشتركين في الولايات المتحدة بخططها للحد من مشاركة كلمات المرور، شهدت الشركة أكبر أربعة أيام في اكتساب المستخدمين.

وفقًا للتقارير، حصلت Netflix على أكثر من 100000 اشتراك يومي في 26 مايو و27 مايو، "استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وشهدت Netflix ما يقرب من 100000 اشتراك يومي في 26 مايو و27 مايو"، حسبما ذكر التقرير، وارتفع عدد الاشتراكات اليومية الجديدة في Netflix بشكل كبير، مما يدل على زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط ​​60 يومًا السابق، وفي المتوسط ​​ سجل 73000 شخص كل يوم خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 102% في المشتركين الجدد، يذكر التقرير.

وأعلنت Netflix مؤخرًا عن سياسة جديدة تتطلب من المستخدمين الذين يشاركون حساباتهم مع أشخاص خارج أسرهم دفع 7.99 دولارًا إضافيًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد عدد الأعضاء الإضافيين الذين يمكن للعملاء إضافتهم إلى حساباتهم الآن على فئة الخدمة التي اشتركوا فيها.

تكلفة مشاركة حساب مع شخص إضافي أقل بـ 2 دولار شهريًا مقارنة بالاشتراك الأساسي، ولكنها تزيد بدولار واحد عن الخطة الإعلانية المدعومة التي قدمتها Netflix العام الماضي، وتهدف هذه الخطوة من قبل Netflix إلى تحقيق المزيد من الإيرادات وتلبية احتياجات العملاء الذين يدركون ميزانيتهم.

ومنذ بدء تنفيذ الحملة على مشاركة كلمات المرور في 23 مايو، شهد سهم Netflix ارتفاعًا بنسبة 13% تقريبًا، ويشير هذا إلى استجابة إيجابية من المستثمرين فيما يتعلق بجهود الشركة لضمان الاستخدام العادل لخدمتهم.

وتجمع شركة Antenna لأبحاث السوق البيانات من مصادر خارجية، بموافقة المستخدمين، مثل إيصالات الشراء والفواتير والسجلات المصرفية عبر الإنترنت، ومع ذلك، لا تشمل هذه البيانات الاشتراكات التي تم الحصول عليها من خلال الخدمات المجمعة، وعندما طُلب من المتحدث باسم Netflix التعليق رفض تقديم أي معلومات أخرى.

وتعكس إجراءات Netflix الأخيرة المتعلقة بمشاركة كلمات المرور التزامها بالحفاظ على نموذج أعمال مستدام مع توفير محتوى عالي الجودة لمشتركيها، من خلال تنفيذ هذه التغييرات، وتهدف الشركة إلى تحقيق توازن بين استيعاب العديد من المستخدمين وحماية تدفقات إيراداتهم.