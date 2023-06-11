شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة Apple TV تحصل على دعم VPN أصلى فى tvOS 17.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل أجهزة Apple TV على دعم تطبيق VPN الأصلي في tvOS 17، وفقًا لبيان صحفي من Apple (عبر 9to5Mac ) ، إنها إحدى الميزات العديدة التي لم تصل إلى الكلمة الرئيسية في WWDC 2023، ولكنها قد تكون مشكلة كبيرة لبعض الأشخاص.

وبافتراض أن تطبيقات VPN الأصلية على جهاز البث المباشر من Apple تعمل كما تفعل في أي مكان آخر، فقد لا تضطر إلى الانتظار للعودة إلى المنزل لمتابعة عروض البث عند السفر باستخدام جهاز Apple TV 4K.

وفي الوقت الحالي في tvOS 17 لاستخدام VPN مع Apple TV الخاص بك ستحتاج إلى القيام بشيء مثل تثبيت VPN على جهاز التوجيه الخاص بك للقيام بذلك، ولا تدعم جميع أجهزة التوجيه هذا، ويعد دعم VPN الأصلي أحد المزايا النادرة التي تمتلكها أجهزة Chromecast من Google أو أجهزة Fire TV من Amazon على Apple TV في الوقت الحالي.

ويتوفر دعم VPN الأصلي بالفعل على أجهزة iPhone وiPad وMac ، ومن المحتمل أن تكون إضافة القدرة إلى Apple TV الخاص بك خبرًا رائعًا - ليس فقط لأنه قد يعني أنه يمكنك بث البرامج غير المتوفرة في بلدك وأيضا من المحتمل أن تتيح لك الشبكات الافتراضية الخاصة الموجودة على الأجهزة الأخرى استخدام TikTok في إحدى الجامعات التي تم حظرها، في حين أن اختيار خوادم خارج موقعك الخاص قد يتيح لك تنزيل تطبيق الوسائط الاجتماعية المحاصر إذا دخلت عمليات الحظر الأوسع حيز التنفيذ في ولاية مثل مونتانا، على سبيل المثال .

وتشمل ميزات tvOS 17 الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها في الإصدار الحوار المحسّن، الذي يفصل الحوار عن ضوضاء الخلفية ويوجهه عبر القناة المركزية الخاصة بك دعم Dolby Vision 8.1.

وسيوفر أيضًا تحديثات لـ Apple Fitness + والتي ستضيف خططًا مخصصة للتمرين والتأمل يمكنك جدولتها بناءً على أشياء مثل يومك والمدة المفضلة ونوع التمرين. كما أنه يضيف تدريبات مكدسة - خيار قائمة تشغيل تمرين بشكل أساسي - والتركيز الصوتي، والذي يتيح لك إعطاء الأولوية لحجم الموسيقى أو أصوات مدربي Apple.