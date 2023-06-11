شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟ أداة"TipKit" لمساعدة المطورين على إظهار الميزات المخفية فى iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم كشف النقاب عن iOS 17 في مؤتمر المطورين العالمي 2023 بواسطة Apple إلى جانب العديد من المنتجات والأجهزة الأخرى، حيث قدمت Apple أيضًا مجموعة أدوات جديدة ستساعد المطورين على تعريف الأشخاص بتطبيقاتهم المحمولة من خلال عرض أدلة إرشادية.

عادةً ما ينشئ المطورون جلساتهم التمهيدية أو من نوع البرنامج التعليمي أو يعتمدون على تلك التي يقدمها طرف ثالث، حيث سيكون لديهم الآن اختيار الحل الأصلي على أنظمة iOS الأساسية، وتم أيضًا تقديم تحديثات البرامج iPadOS 17 وmacOS Sonoma و watchOS 10 وtvOS 17 في WWDC 2023، وفقًا لموقع gadgets 360.

وفقًا لشركة Apple، ستحتوي أداة TipKit الجديدة على قوالب مشابهة لما يستخدمه المستخدمون حاليًا للمشاركة في تطبيقات النظام، وستكون قابلة للتخصيص لتعكس مظهر ومظهر تطبيق المطور، علاوة على ذلك، تدعي شركة Apple أن المطورين سيكونون قادرين على تخصيص وقت ظهور نصائحهم، أي أن النصيحة لا يجب أن تقتصر على التأهيل، ويمكن أيضًا تقديم النصائح عندما يبدأ المستخدمون في تعلم جزء جديد من التطبيق، أو يمكن إعدادها ليتم تنشيطها بواسطة قواعد محددة.

باستخدام ToolKit، سيتمكن المطورون من تجنب إزعاج المستخدمين الذين هم على دراية بالتوصيات، مثل أولئك الذين اكتشفوا بالفعل كيفية عمل ميزات معينة في التطبيق.

قد يحدد المطورون أيضًا متى يجب عرض نصيحة، على سبيل المثال بعد زيارة المستخدم لقسم تطبيق معين أو استخدام وظيفة معينة عدة مرات، مع استمرار المستخدم في التعرف على التطبيق، يمكن للمطورين تزويدهم بنصيحة قد تساعدهم في الاستفادة من الميزات المتقدمة أو توجيههم إلى ميزة غير مكتشفة.

ستستخدم Apple TipKit لإضافة تلميحات أصلية إلى تطبيقاتها الخاصة، مثل FaceTime و Photos و iMessages ، في iOS 17، وسيساعد هذا في توجيه المستخدمين والقضاء على سوء الفهم من خلال جعل رؤية النصائح تجربة قياسية عبر النظام الأساسي.