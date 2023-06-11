شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير OpenAI: مازلت خائف من مخاطر إطلاق ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المدير التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) OpenAI، (سام ألتمان)، إلى التصريح بأنه خائف من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ساهم في تطويره.

وقال ألتمان، خلال مقابلة مع صحيفة تايمز اوف إنديا، إنه قد بلغ من التوتر مبلغًا جعله يُصاب بالأرق بعد إطلاق روبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي) ChatGPT، وفقًا لموقع aitnews.

وقال للصحفيين إنهم في (أوبن أي آي) OpenAI قد فعلوا «شيئًا سيئًا حقًا»، وأضاف أنه لا يعتقد بأن إطلاق (شات جي بي تي) شيء سيئ في حد ذاته، ولكن بإطلاق الروبوت قد فات الآوان ولم يعد لديه تأثير كبير فيما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) OpenAI أيضًا أنه يشعر بالقلق من أنه «سيكون هناك عجلة» في إنشاء أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي قد تحتوي على تعقيدات لم يفهمها هو وأقرانه قبل إطلاقها.

وبطبيعة الحال، فإن اعتراف ألتمان بإصابته بالأرق تختلف عن المرات السابقة التي اعترف فيها بمخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي.

فلأشهر، كان ألتمان يدلي بتصريحات عامة بشأن مخاوفه المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، والمخاوف بشأن المنافسين الذين قد يصنعون خوارزميات شريرة.

ثم قرر التوقيع على خطاب مفتوح يحذر من تسبب الذكاء الاصطناعي في «انقراض» البشرية.

وقال ألتمان في وقت سابق من هذا العام: «أعتقد أنه أمر غريب عندما يظن الناس أني غير جاد في قولي إني خائف قليلًا، وأعتقد أنه سيكون من الجنون ألا أشعر بالخوف قليلًا، فأنا أتعاطف مع الأشخاص الذين يشعرون بخوف كبير».

وفي حين أنه من الغريب حقًا أن يخاف الرجل الذي يربح المال من الذكاء الاصطناعي، فهذه التصريحات تتماشى مع الأشياء الأخرى التي تُعرف عن ألتمان الذي كشف في السابق أنه يستعد ليوم القيامة، ويتفاخر بامتلاكه مجموعة من الأسلحة وأقنعة الغاز في حالة وقوع كارثة يقودها الذكاء الاصطناعي.