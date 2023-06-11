تكنولوجيا: مجموعة Pixel 8 قد تضم مستشعر ISOCELL GN2 الجديد وكاميرا فائقة الوِسع بدقة 64 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة جوجل العمل على سلسلة Pixel 8، وفي نفس الوقت، يتم تسريب التفاصيل حول التشكيلة بوتيرة كاملة.

مما نعرفه حتى الآن، سيكون هاتف Pixel 8 Pro ترقية كبيرة عن سابقه مع مستشعر درجة الحرارة ومعالج ذكي وتصميم مصقول. والآن، علمنا أيضًا انه سيتم إضافة مستشعرات كاميرا جديدة إلى قائمة الترقيات، حيث يدعي تقرير جديد أن الجهاز سيحصل على مستشعر رئيسي جديد ISOCELL GN2 مع عدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل.

سيحصل الاصدار القياسي أيضًا على مستشعر رئيسي جديد ولكن يبدو أنه سيفتقر إلى العدسة فائقة الاتساع. وتكشف المطورة Kamila Wojciechowska، التي تكتب لموقع Android Authority، أن مجموعة Pixel 8 تتلقى ترقية كبيرة في قسم الكاميرا. ووفقًا للتقرير، سيحصل كل من Pixel 8 و Pixel 8 Pro على مستشعر Samsung ISOCELL GN2 باعتباره مستشعر الكاميرا الرئيسي.

يعد هذا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمستشعر GN1 السابق. ويؤدي تضمين المستشعر الرئيسي الجديد إلى زيادة التقاط الضوء بنسبة 35٪ تقريبًا مقارنة بسابقه. ويتيح هذا التحسين صورًا أكثر إشراقًا في الإضاءة المنخفضة وسرعات مصراع أسرع، مما يقلل في النهاية من ضبابية الحركة.

يدعم المستشعر الجديد أيضًا التقاط الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ويقال أيضًا أن هاتف Pixel 8 Pro يحصل على مستشعر فائق الوسع “أكثر قابلية للاستخدام“.

يتميز Pixel 7 Pro بمستشعر Sony IMX386 بدقة 12 ميجابكسل، لكن الهاتف الرائد القادم يمكن أن يحتوي على مستشعر Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل ويجب أن يحسن قدرات التصوير فائقة الوسع للجهاز. ومع ذلك، سيظل مستشعر Sony IMX386 موجود على Pixel 8 القياسي، وإن كان مع نسبة تكبير أفضل تبلغ 0.55x.

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