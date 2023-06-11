تكنولوجيا: تحديث نظام Vivo V27 Pro الجديد يعمل على تحسين الكاميرا وإصلاح الوضع المظلم وسماعات AOD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مارس الماضي، قدمت Vivo هاتفها الذكي V27 Pro إلى السوق الهندية. وكان يتميز هذا الجهاز، الذي يعتبر من الفئة المتوسطة​​، بأدائه المذهل وتصميمه الجذاب والأنيق.

ومن المثير للاهتمام أن الهاتف الذكي تلقى الآن تحديثًا جديدًا للنظام، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتحسين جوانب البرنامج في الجهاز.

تم إصدار آخر تحديث للجهاز، والذي يتضمن تصحيح أمان اندرويد لشهر يونيو 2023. وإلى جانب تحسينات النظام المحسّنة، يعالج هذا التحديث العديد من المشكلات ويحسن العديد من جوانب وظائف الجهاز.

تشمل التحسينات الملحوظة التوافق المحسن مع تطبيقات الجهات الخارجية، وحل مشكلات تعطل التطبيقات، وتحسين أداء الشبكة لتحسين الطلاقة والاستقرار، وتحسين وظائف الكاميرا الإجمالية، وتحسين تجربة الوضع المظلم. علاوةً على ذلك، يعالج التحديث المشكلة المتعلقة بميزة العرض الدائم، مما يوفر إصلاحًا لذلك أيضًا.

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