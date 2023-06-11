تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف الدردشة الصوتية AI إلى Bing على إصدار سطح المكتب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكنك الآن التحدث إلى Bing على إصدار سطح المكتب، ويمكنه حتى قراءة الردود بصوت عالٍ. فقد أطلقت مايكروسوفت دعمًا صوتيًا لبرنامج الدردشة الآلية الخاص بمحرك البحث على Edge لأجهزة الحواسب، والذي يتم تشغيله بواسطة تقنية GPT-4 الخاصة بـ OpenAI.

وكتبت الشركة في أحدث ملاحظات إصدار معاينة Bing: “نعلم أن العديد منكم يحبون استخدام الإدخال الصوتي للدردشة على الهاتف المحمول“. فقد أصبحت الميزة متاحة لأول مرة على روبوت الدردشة AI من Bing لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به. وأصبح الآن متاحًا أيضًا على إصدار سطح المكتب. ما عليك سوى النقر على أيقونة الميكروفون في مربع Bing Chat للتحدث إلى الروبوت.

تدعم الميزة اللغة الإنجليزية واليابانية والفرنسية والألمانية والماندرين في الوقت الحالي، لكن مايكروسوفت تقول انها تعمل على دعم المزيد من اللغات. وبالإضافة إلى قدرته على طرح أسئلة Bing ببساطة عن طريق التحدث، فإن برنامج التحدث الآلي يدعم الآن أيضًا إجابات تحويل النص إلى كلام ويمكنه الرد على أسئلتك بصوته الخاص.

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