تكنولوجيا: تحديث Nothing OS 2.0 يأتي بتركيز على الإنتاجية بشكل أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing عن الملامح الأولى لتحديث Nothing OS 2.0 القادم من الشركة، والذي تستهدف من خلاله الشركة التركيز على الإنتاجية بشكل أكبر.

تستعد شركة Nothing لإطلاق هاتف Nothing Phone (2) قريباً للأسواق، ولقد أوضحت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التصميم المنحني المميز لهذا الإصدار.

وبالتزامن مع إطلاق الشركة إصدار جديد من هواتفها الذكية، تقدم أيضاً تحديث واجهة Nothing OS 2.0، ولقد إستعرض “Mladen M. Hoyss” مدير القسم الإبداعي في الشركة رؤية الشركة لتحديث Nothing OS 2.0.

ويشير Hoyss أن التحديث الجديد سيعمل على إبراز أفضل مميزات نظام الأندوريد، مع تعزيز تجربة المستخدمين في تحقيق الإنتاجية بشكل أفضل في هذا الإصدار، مع تحسين مميزات الوصول.

أيضاً تعمل Nothing على التعاون مع “Blloc” لتطوير الإصدار الجديد من واجهة المستخدم، حيث إشتهرت Blloc برؤيتها في التركيز على تصميم بسيط وواضح ويدعم الإنتاجية بشكل أكبر.

كما يؤكد Hoyss على أن الشاشة الرئيسي للواجهة ستدعم المستخدم بمعلومات سريعة للمحتوى المطلوب دون الحاجة لإجراء الكثير من التمريرات، لذا تخطط Nothing لإبراز العناصر الهامة والمفضلة في الشاشة الرئيسية بشكل أفضل.

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