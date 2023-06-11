شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيجيريا توقف عمليات بورصة Binance للعملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت هيئة تنظيم الأسواق في نيجيريا أكبر شركة تبادل عملات رقمية في العالم Binance بوقف عملياتها في البلاد، قائلة إن الوحدة المحلية التي كانت تتودد إلى المستثمرين النيجيريين من خلال موقع إلكتروني غير قانونية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في بيان: "أصدرت Binance Nigeria Limited توجيهًا بالتوقف الفوري عن استدراج المستثمرين النيجيريين بأي شكل من الأشكال"، وقالت إن الشركة غير مسجلة أو منظمة ، مما يجعلها غير قانونية.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد Binance و Coinbase بدعوى انتهاك قواعدها، وفقًا لموقع gadgets 360.

في العام الماضي، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا مجموعة من اللوائح الخاصة بالأصول الرقمية، مما يشير إلى أن الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان كانت تحاول إيجاد حل وسط بين الحظر التام على الأصول المشفرة واستخدامها غير المنظم.

كان ذلك بعد أن حظر البنك المركزي النيجيري في عام 2021 البنوك والمؤسسات المالية من التعامل أو تسهيل المعاملات بالعملات الرقمية.

في غضون ذلك، قالت شركة Binance الأمريكية التابعة لـ Binance إنها أوقفت الودائع بالدولار ومنحت العملاء حتى يوم الثلاثاء لسحب أموالهم بالدولار، بعد أن طلبت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية من المحكمة تجميد أصولها.

قالت Binance ، الشريك المستقل المزعوم لـ Binance ، في تغريدة، إن شركائها المصرفيين يستعدون لإيقاف قنوات سحب الدولار في وقت مبكر من 13 يونيو.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Binance ، والرئيس التنفيذي ومؤسسها Changpeng Zhao ، ومشغل Binance يوم الاثنين، في تصعيد دراماتيكي لحملة صارمة على الصناعة من قبل المنظمين الأمريكيين، ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة Coinbase الأمريكية الكبرى في اليوم التالي.

قالت منصة Binance في إشعار العميل على تويتر إنها لن تقبل الودائع بالدولار بعد الآن كجزء من خططها للتغيير إلى "بورصة العملات المشفرة فقط"، ووصفت التهم المدنية التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها "غير مبررة" وقالت إنها "ستدافع بقوة" عن نفسها.