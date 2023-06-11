تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم هاتف Sony Xperia Pro-I II

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق هاتف Sony Xperia Pro-I II خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم الهاتف، مع تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

قدمت شركة سوني هاتف Xperia 1 V مؤخراً للأسواق العالمية بمستشعرات Exmor T التي تدعم تحسين آداء الكاميرة.

ومن جديد تستعد سوني لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Xperia Pro-I، وينطلق بعنوان Xperia Pro-I II.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد أن هاتف Xperia Pro-I II يضم اثنان من الكاميرات المميزة بتصميم بارز، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يضم اثنان من المستشعرات بحجم 1 إنش.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سوني تخطط لإطلاق هاتف جديد بمستشعر يتميز باثنان من طبقات الترانزستور المضغوطة للبيكسل، والذي يتخطى مستشعر الشركة المميز بحجم 1 بيكسل.

وتعد هذه التقنية ذاتها المستخدمة في تصميم مستشعر Xperia 1 V والذي عرف بمستشعر Exmor T، حيث تعمل التقنية الفريدة على فصل الثنائي الضوئي عن الترانزستور في اثنان من الطبقات، مما يدعم سوني في إجراء تعديلات بسلاسة في كل طبقة على حدا، وأيضاً تمكين تحسينات في كفاءة إلتقاط الضوء، وخفض مستوى التشويش.

أيضاً تؤكد سوني على أن التقنية الجديدة لهذا المستشعر تعزز آداء الكاميرة في التصوير في الإضاءة المنخفضة بآداء مضاعف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط سوني القادمة في تقنية الكاميرة المقدمة في هواتفها الذكية.

المصدر

اعلان





