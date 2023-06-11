تكنولوجيا: ابل تضع توقعات لمبيعات Apple Vision Pro بنسبة 150000 وحدة فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل خلال الشهر الماضي عن نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro، ولقد كشفت أحدث التقارير عن التوقعات التي وضعت من ابل لمبيعات النظارة والتي لا تتخطى 150000 وحدة.

تواجه نظارة Vision Pro منافسة كبيرة في الأسواق من العديد من الإصدارات التي تقدم تجربة مماثلة لتقنية الواقع الإفتراضي أو الواقع المعزز، بشكل خاص مع مستوى التسعير المرتفع المميز لهذا الإصدار 3499 دولار.

ولقد وضعت ابل توقعات أولية لمبيعات Vision Pro تصل إلى مليون وحدة، إلا أن عملاق التكنولوجيا قررت خفض توقعاتها إلى 150000 وحدة، لذا إنخفضت توقعات ابل بنسبة كبيرة عن التوقعات الأولية.

وتواجه نظارة Vision Pro منافسة كبيرة من نظارة Meta Quest بشكل خاص، ولقد أشارت عدد من التقارير إلى أن إصدار ابل سيمثل تحدي قوي لإصدار Meta.

ولقد حققت نظارة Meta Quest 2 مبيعات تصل إلى 20 مليون وحدة، ومع القاعدة الكبيرة من المستخدمين لهذا الإصدار قررت ابل التراجع عن توقعاتها الأولية لمبيعات نظارة Vision Pro، حيث يحتاج إصدار ابل إلى بعض الوقت للإنتشار في الأسواق العالمية.

أيضاً أكد تقرير @TheGalox إلى نظارة Meta Quest 2 إستطاعت مضاعفة المبيعات من 10 ملايين وحدة إلى 20 مليون وحدة في الفترة بين نهاية 2021 إلى بداية 2023.

ويؤثر مستوى التسعير الذي تنطلق به نظارة Vision Pro إلى الأسواق بشكل كبير، حيث تتوفر نظارة الواقع المختلط بسعر 3500 دولار مقارنة بسعر Meta Quest 2 التي تتوفر في الأسواق بسعر 299 دولار بسعة 128 جيجا بايت، كما تتميز Vision Pro بحزمة بطارية منفصلة.

يذكر أن شركة Meta أكدت أيضاً على خططها لإطلاق نظارة Meta Quest 3 في خريف هذا العام للأسواق، لذا نترقب آداء نظارة ابل وقدرتها على منافسة إصدارات Meta عند توفرها بالفعل في الأسواق.

المصدر

اعلان





