تكنولوجيا: سامسونج تعتمد هواتف W24 وW24 Flip في منصة 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف W24 القابلة للطي قريباً في السوق الصيني، ولقد رصدت هواتف W24 وW24 Flip بالفعل في منصة 3C إستعداداً للإعلان المرتقب.

ظهر هاتفي W24 وW24 Flip في منصة 3C بنماذج رقم SM-W9024 وSM-W7024، كما كشفت القوائم عن دعم هذه الإصدارات لشاحن EP-TA800 بمعايير 11V / 2.25A للشحن.

ومن المتوقع وفقاً لهذه الإصدارات أن يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق الهاتفين في السوق الصيني خلال شهر أكتوبر.

وتأتي هذه الإصدارات المميزة من شركة سامسونج بنفس المواصفات المميزة لهواتف Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5 والتي تنطلق للسوق الصيني بعلامة W24 التجارية.

يذكر أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5 القابلة للطي في حدث يعقد في نهاية شهر يوليو، كما تنطلق هذه الإصدارات في سوق الولايات المتحدة وكندا في 11 من شهر أغسطس.

المصدر

اعلان





