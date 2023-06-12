شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعضها تجاوز 17 ألف دولار.. ما هى أغلى منتجات Apple على الإطلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر شركة Apple بإنتاج أنوع عديدة من الأجهزة، لكن المنتجات الرخيصة ليست واحدة منهم، وعلى الرغم من بذل الشركة جهود في السنوات الأخيرة لتقديم بعد الأجهزة بأسعار معقولة سواء على صعيد أجهزة آيفون أو الساعات الذكية، لكن أسعار بعض منتجاتها لا تزال تمثل صدمة للجمهور حسبما نقلت CNBC.

وعقدت Apple الأسبوع الماضي مؤتمر المطورين وكشفت خلاله عن نظارة Vision Pro للواقع الافتراضي والمعززـ بجانب بعض الأجهزة وأنظمة التشغيل الأخرى- مقابل 3499 دولاراً.





إليك 6 من أغلى منتجات Apple على الإطلاق: 1- Gold Apple Watch

سنة الإصدار: 2015.

السعر: 17 ألف دولار.

على الرغم أن ساعة Apple الذكية معروفة بمميزاتها لتتبع صحة المستخدم، فإنه حين تم إصدارها تم التسويق لها كسلعة فاخرة.

وأصدرت الشركة النسخة الذهبية من ساعتها في 2015 بسعر يبدأ من 10 آلاف دولار وحتى 17 ألف دولار.

2- Macintosh Portable

سنة الإصدار:1980.

السعر: 7300 دولار.

السعر معدلاً وفقاً للتضخم: 17.7 ألف دولار.

وهو أول حاسب آلي يعمل بالبطارية من إنتاج شركة Apple وكان يزن 16 رطلاً ويحتوي على قرص صلب بسعة 40 ميغابايت وتوقف عن الإصدار عام 1991.

3- Mac Pro

سنة الإصدار: 2023.

السعر: 6999 دولاراً.

يضم الجهاز رقائق M2 Urtla chip، والتي تتميز بوحدة معالجة مركزية 24-core، وتدعم ما يصل إلى 76-core من وحدة المعالجة المركزية.

4- Apple III

سنة الإصدار: 1981.

السعر: 4340 دولاراً.

السعر معدلاً وفقاً للتضخم: 15133 دولاراً.

5- Pro Display XDR

سنة الإصدار: 2019.

السعر: 4999 دولاراً.

6- Twentieth Anniversary Macintosh

سنة الإصدار:1977.

السعر: 7499 دولاراً.

السعر معدلاً وفقاً للتضخم: 14.2 ألف دولار.

تم إصدار الجهاز بكميات محدودة، إذ تم تصميمه بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق الشركة، ولم يباع من الجهاز سوى بضعة آلاف قبل إيقاف إنتاجه.