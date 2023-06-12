شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ طرح لوحة مفاتيح جديدة تضم "رموز تعبيرية".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر، كشف تقرير أن واتس آب يعمل على لوحة مفاتيح تضم رموز تعبيرية جديدة، وقد بدأت الآن المنصة المملوكة لشركة Meta في طرح الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، ووفقًا لتقرير صادر عن WABteaInfo ، حيث بدأ WhatsApp في طرح لوحة مفاتيح معاد تصميمها مع شريط فئة الرموز التعبيرية لمختبري iOS و Android التجريبيين.

وكما ذكرت WABetaInfo ، يحتاج مستخدمو Android إلى تثبيت الإصدار 2.23.12.19 ويجب على مستخدمي iOS تنزيل الإصدار 23.12.0.70 للوصول إلى لوحة المفاتيح المعاد تصميمها، و"مع إدخال هذه الميزة الجديدة، أصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على تمرير لوحة المفاتيح لأعلى، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على رؤية أوسع.

وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل علامات التبويب للوصول إلى أقسام GIF والملصق والأفاتار إلى أعلى. البعض قد يجرب مختبرو الإصدارات التجريبية أيضًا ترتيبًا جديدًا لمشاركة الوسائط وأزرار لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية "، كما ذكر التقرير.

وفي الوقت الحالي، يتوفر لمختبري الإصدارات التجريبية، ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة لجميع المستخدمين قريبًا، وقد أطلقت WhatsApp مؤخرًا مركز أمان عالميًا لتلبية احتياجات قاعدة مستخدميها، حيث تقدم منصة شاملة بمصادر قيمة ورؤى ثاقبة حول تدابير السلامة ووظائف المنتج.

والهدف من ذلك هو تمكين المستخدمين من حماية أنفسهم من الاتصال غير المرغوب فيه ورسائل البريد العشوائي، سيكون مركز الأمان متاحًا باللغة الإنجليزية وعشر لغات هندية، بما في ذلك الهندية والبنجابية والتاميلية والتيلجو.

مع تقديم مركز الأمان، يهدف WhatsApp إلى تثقيف المستخدمين حول مجموعة إعدادات الخصوصية المتاحة داخل التطبيق، وتزويدهم بالمعرفة حول كيفية ممارسة سيطرة أكبر على حساباتهم، يغطي هذا المحور الإعلامي ميزات مختلفة مثل التحقق بخطوتين، والحماية من عمليات الاحتيال، وعناصر تحكم المجموعة المحسّنة.