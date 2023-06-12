شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ‏Spotify تختبر قائمة تشغيل Mix Offline وتتنافس مع YouTube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دانييل إيك ، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، أن التطبيق يختبر رسميًا قائمة تشغيل غير متصلة بالإنترنت تمليها مفضلات المستخدمين التي تم تشغيلها مؤخرًا.

تحدثت الشركة لأول مرة عن قائمة تشغيل مختلطة غير متصلة بالإنترنت في عام 2020 ولكن لم يتم الحصول عليها على الفور، لكن من الواضح الآن أن التطوير كان قيد العمل خلف الشاشة وقد بدأ أخيرًا يؤتي ثماره الآن، ادعى العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى الميزة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ميزة Spotify Offline mix ستكون مجانية للمستخدمين أم ستكون ميزة وصول Premium.

وقام Ek بالتغريد على الإعلان ، حيث كتب أن Spotify "تختبر ميزة جديدة تسمى" Your Offline Mix "- قائمة تشغيل مصممة لتلك الأوقات التي قد لا تكون فيها متصلاً بالإنترنت." وأظهرت لقطة شاشة تمت مشاركتها إلى جانب التغريدة ميزة الاختبار بقائمة تشغيل تستحق عدة ساعات من الموسيقى، وفقًا لموقع gadgets 360.

ويسمح التطبيق حاليًا للمستخدمين بتنزيل قوائم التشغيل يدويًا للتشغيل في وضع عدم الاتصال، لكن ميزة "المزيج في وضع عدم الاتصال" ستجذب الموسيقى من الموسيقى المفضلة التي تم تشغيلها مؤخرًا للمستخدمين أثناء الاتصال بالإنترنت، دون الحاجة إلى تدخل يدوي لإنشاء قائمة التشغيل.

ويتنافس Spotify، مع أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم ، ضد YouTube Music المملوك لشركة Google، والذي يتباهى بالفعل بميزة “Offline mixtape”، مع تشغيل خيار "التنزيل الذكي"، يتيح تطبيق YouTube للمستخدمين تنزيل ما يصل إلى 500 أغنية تلقائيًا في قوائم تشغيل مختلفة.

في الآونة الأخيرة، أزالت Spotify أيضًا العديد من الأغاني التي نشرتها شركة الموسيقى AI ، Boomy ، والتي كانت تعرض موسيقى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، وانتحال صفة الفنانين دون أي ترخيص أو موافقة.

اتصلت Universal Music بـ Spotify ، مشيرة إلى أنه كان من الممكن استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي لزيادة عدد المستمعين لأغاني Boomy ، مما قد يجلب الكثير من المال للقائمين بتحميل المحتوى المكرر.

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