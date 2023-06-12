شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يرى إيلون ماسك المستقبل على المريخ والمستوطنات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إيلون ماسك تنبؤات مختلفة حول السفر إلى المريخ، مع اقتراح العام الماضي بأن السفر البشري إلى الكوكب الأحمر قد يكون قابلاً للتطبيق بحلول عام 2029، ويأمل ماسك في استخدام صواريخ Starship القابلة لإعادة الاستخدام لخفض التكاليف، مع أسطول من Starships يتنقل بين الكواكب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقترح المدافعون عن السفر إلى المريخ مثل روبرت زوبرين أن "السفر الخفيف" يمكن أن يخفض تكاليف استكشاف المريخ إلى الحد الأدنى، وأن استكشاف المريخ لا يفتح فرص التعدين فحسب، بل إنجازات تكنولوجية جديدة.

قال ماسك: "لكي تصبح الحياة متعددة الكواكب، سنحتاج ربما 1000 سفينة، أو شيء من هذا القبيل."





قاعدة دائمة على سطح المريخ

يعتقد ماسك أن التحول إلى بناء حضارة بالفضاء سيساعد البشرية على تجنب خطر الانقراض بسبب أحداث مثل الحرب النووية، قائلا: "إذا كنا قادرين على جعل الحياة مستدامة من خلال قاعدة دائمة على كوكب المريخ، فسنكون قد اجتازنا أحد أعظم التهديدات، ثم يهيئنا ذلك لنصبح كائنات تنتقل بين النجوم".

يبلغ عمر الأرض حوالي 4.5 مليار سنة، لكن الحياة لا تزال غير متعددة الكواكب ومن غير المؤكد تمامًا كم من الوقت تبقى لتصبح كذلك.

لكن على المدى الطويل، من الضروري الحفاظ على الوعي، وفي النهاية سيحدث شيء ما للأرض، ونأمل ألا يحدث قريبًا، سواء أكان طبيعيًا أم من صنع الإنسان من شأنه أن يتسبب في نهاية الحضارة.