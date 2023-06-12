شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية مشاركة النصوص وعناوين الـ URL من الكمبيوتر للموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميزة Nearby Share على نظام ويندوز القريبة بسلاسة على نقل الملفات والمستندات من Windows إلى أجهزة Android والعكس، تُعرف الأداة أساسًا بنقل الملفات والمجلدات ولا يدرك الكثير من الأشخاص أنه يمكن استخدامها أيضًا لنقل النصوص أو الروابط من جهاز إلى آخر تمامًا مثل الملفات والصور وما إلى ذلك.

وقد أطلقت Google ميزة Nearby Share for Windows منذ فترة، وعلى الرغم من حقيقة أن التطبيق قد انتهى، إلا أنه لا يزال في مرحلة تجريبية وجاري العمل عليه. ومع ذلك ، فإنه يعمل دون أي مشاكل، وإذا كنت قد اعتدت على مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك باستخدام ميزة المشاركة القريبة من جهاز Android إلى جهاز Android آخر، فإن إصدار Windows لا يختلف.. كل ما عليك فعله هو فتح مشاركة قريبة ، وتحديد الملف واختيار جهة الاتصال لمشاركته.



كيفية إرسال نص أو روابط باستخدام ميزة المشاركة القريبة كيفية إرسال نص أو روابط باستخدام ميزة المشاركة القريبة - على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، افتح تطبيق مشاركة قريبة. - توجه إلى النص الذي تريد مشاركته، وحدده وانسخه، بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا سحب النص وإفلاته في التطبيق.

- الآن، عد إلى تطبيق مشاركة الأجهزة المجاورة والصقه في التطبيق.

- سيكتشفها التطبيق كنص ويتغير - مشاركة نص.

- الآن، حدد جهة الاتصال تظهر في اللوحة اليمنى للمشاركة.

- لهذا، تأكد من تشغيل ميزة "المشاركة القريبة" وتمكينها على هاتفك.

- اقبل من الهاتف أو على الجهاز الذي ترسل إليه النص أو عنوان URL.

- بمجرد استلام النص، فإنه يمنحك خيار الفتح أو النسخ في الإشعار. في حالة وجود روابط ، سيكون خيار النسخ فقط متاحًا.