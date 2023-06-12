شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. حيلة جديدة تمنع اللصوص من تعطيل تطبيق Find My iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمل خبير تقني على اختصار لـ iPhone يحمي من اللصوص الذين يعطلون Find My iPhone حتى في أسوء سيناريو عندما يُسرق الهاتف أثناء إلغاء قفله، ويتضمن الأمر تمكين Airplane Mode Lock V4، مما يمنعهم من تبديل الجهاز إلى وضع الطائرة، وهي ميزة تعمل على إلغاء تنشيط تطبيق Find My وتوقفه عن العمل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحتاج المستخدمون إلى iOS 16.5 للوصول إلى الاختصار.

قال دييجو خيمينيز، رائد الأعمال ومصمم المنتجات الإسباني الذي يعيش في مدينة نيويورك، إن الاختصار الذي نشره على موقع Twitter الخاص به يقفل الهاتف تلقائيًا ويقوم بتشغيل الاتصال ويشارك موقعه.

أضاف جيمينيز: "حتى لو سُرق هاتفك وفقدت جهازك فعليًا، فإن هذه الأتمتة تمنع اللصوص من الوصول إلى بياناتك الشخصية وتطبيقاتك، والتي تعد في هذا اليوم محتوى حساسًا للغاية، وتمنعهم إذا حاولوا تحويل وضع الطائرة".

وأوضح جيمينيز "أنها بالتأكيد ليست حل سحري، مجرد طبقة أمان إضافية يمكن أن تساعد في هذا الموقف".

تمنح الحيلة لمستخدمي الهاتف الوقت لتحديد موقع الهاتف أو قفل الجهاز عن بُعد باستخدام Find My iPhone، وانتشرت بشكل كبير على Twitter، مع أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، وساهم خبراء آخرون بأفكار حول كيفية تحسين الاختصار.

قال جيمينيز على Twitter ، "الإصدار الرابع من الاختصار يصلح جميع المشكلات المبلغ عنها وهو أسرع.. أعدنا ترتيب بعض الخطوات وأزلنا القدرة على التقاط صورة لأنها كانت تسبب أخطاء وتبطئ كل شيء.. جربها!'

كما أنه لتمكين الاختصار الجديد، يجب الضغط على الرابط الذى نشره الخبير على تويتر على حسابه باسم Diego Jimenez، وانتقل إلى تطبيق Shortcuts وقم بتمكين Airplane Mode Lock v4 (ستحتاج إلى أحدث إصدار من iOS 16.5 وتطبيق Shortcuts المحدث).

كما أنه لتشغيل الاختصار عند تشغيل وضع الطائرة، انتقل إلى الاختصارات وحدد الأتمتة في الجزء السفلي، ومن قائمة الأحداث التي تظهر الآن، حدد وضع الطائرة، ثم في الشاشة التالية، حدد "تم تشغيل"، ثم اضغط على التالي، واكتب Run Shortcut في المربع، واضغط فوق Shortcut، وحدد Airplane Mode Lock V4.

ويجب أن يتم تشغيله عندما يتم تشغيل وضع الطائرة بهذه الطريقة، فإذا سُرق هاتفك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Apple الخاص بك عبر صفحة Find My على iCloud.

ويمكنك مسح جهازك من تلك الصفحة أو وضعه في وضع الفقدان، والذي يحمي معلوماتك الشخصية، ويمكنك أيضًا إجبار الهاتف على إصدار صوت.

كما نصح الخبير التقني المستخدمين بإيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم بدون معرف الوجه أو رمز المرور، مما يعني أنه من الصعب على اللصوص وضع هاتفك في وضع الطائرة في حالة سرقة الهاتف.

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات للقيام بذلك، على جهاز iPhone أو iPad، وحدد Face ID (أو Touch ID) ورمز المرور.

وفي القائمة، قم بتعطيل المفتاح الموجود بجوار مركز التحكم.