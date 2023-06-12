شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد طلعوا للقمر.. تعرف على 12 شخصًا لمسوا السطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن 12 شخصا من الوصول إلى القمر خلال رحلات أبولو الشهيرة، فلم تكن رحلة واحدة بل استمرت الرحلات من أبولو 11 إلى أبولو 17 قبل أن تتوقف تماما، وتطمح وكالة ناسا إلى إعادتها مرة أخرى في الوقت الحالي بعد 50 عاما من القيام بها في الماضى، نرصد لك المهمات بالتواريخ والرواد الذين زاروا القمر وأهم اللمحات لكل مهمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أبولو 11-21 يوليو 1969

صنع نيل أرمسترونج التاريخ من خلال كونه أول شخص تطأ قدمه على سطح القمر، قبل أن يتبعه زميله باز ألدرين.

أبولو 12 - 19 و 20 نوفمبر 1969

كان بيت كونراد وآلان بين المشاة على سطح القمر في مهمة أبولو 12.

وتعرض طاقم أبولو 12 لضربتين صاعقتين بعد إطلاق صاروخ ساتورن الخامس مباشرة.

أبولو 14-5 فبراير 1971

كان آلان شيبرد وإدجار ميتشل جزءًا من مهمة أبولو 14، وتم إطلاقها في 31 يناير 1971، وهبطت في منطقة فرا ماورو على القمر، الوجهة الأصلية لأبولو 13.

أبولو 15-31 يوليو 1971

هبط ديف سكوت وجيمس إيروين على سطح القمر وبقيا لمدة ثلاثة أيام حتى 2 أغسطس.

أبولو 16-21 أبريل 1972

كان جون يونج وتشارلي ديوك هما الرجلان التاليان اللذان يمشيان على القمر، عندما وصل الطاقم إلى المدار القمري، كادت المهمة أن تُجهض بسبب مشكلة في المحرك الرئيسي لوحدة القيادة والخدمة.

أبولو 17-11 ديسمبر 1972

كان آخر من سار على القمر يوجين (جين) سيرنان وهاريسون (جاك) شميت.

وقبل مغادرته القمر، خدش سيرنان الأحرف الأولى لابنته تريسي في الثرى القمري، نظرًا لأن القمر لا يواجه ظروفًا جوية مثل الرياح أو المطر، ستظل الأحرف الأولى من اسمها هناك لفترة طويلة جدًا.