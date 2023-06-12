شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد طلعوا للقمر.. تعرف على 12 شخصًا لمسوا السطح والان مع تفاصيل الخبر
أبولو 11-21 يوليو 1969
صنع نيل أرمسترونج التاريخ من خلال كونه أول شخص تطأ قدمه على سطح القمر، قبل أن يتبعه زميله باز ألدرين.
أبولو 12 - 19 و 20 نوفمبر 1969
كان بيت كونراد وآلان بين المشاة على سطح القمر في مهمة أبولو 12.
وتعرض طاقم أبولو 12 لضربتين صاعقتين بعد إطلاق صاروخ ساتورن الخامس مباشرة.
أبولو 14-5 فبراير 1971
كان آلان شيبرد وإدجار ميتشل جزءًا من مهمة أبولو 14، وتم إطلاقها في 31 يناير 1971، وهبطت في منطقة فرا ماورو على القمر، الوجهة الأصلية لأبولو 13.
أبولو 15-31 يوليو 1971
هبط ديف سكوت وجيمس إيروين على سطح القمر وبقيا لمدة ثلاثة أيام حتى 2 أغسطس.
أبولو 16-21 أبريل 1972
كان جون يونج وتشارلي ديوك هما الرجلان التاليان اللذان يمشيان على القمر، عندما وصل الطاقم إلى المدار القمري، كادت المهمة أن تُجهض بسبب مشكلة في المحرك الرئيسي لوحدة القيادة والخدمة.
أبولو 17-11 ديسمبر 1972
كان آخر من سار على القمر يوجين (جين) سيرنان وهاريسون (جاك) شميت.
وقبل مغادرته القمر، خدش سيرنان الأحرف الأولى لابنته تريسي في الثرى القمري، نظرًا لأن القمر لا يواجه ظروفًا جوية مثل الرياح أو المطر، ستظل الأحرف الأولى من اسمها هناك لفترة طويلة جدًا.
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