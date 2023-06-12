شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم محرك بحث Bing الجديد على الهاتف المحمول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتوسيع نطاق Bing الجديد وقدراته، انتقلت مايكروسوفت إلى الأجهزة المحمولة وأعلنت عن دمج Bing جديد في العديد من تطبيقاتها وخدماتها، حاليًا، يمكن الوصول إلى Bing على الأجهزة المحمولة كخدمة قائمة بذاتها عبر تطبيق Bing ، كخدمة متكاملة عبر تطبيق لوحة مفاتيح SwiftKey وSkype ومايكروسوفت Edge على كل من أنظمة Android و iOS.

وإذا كنت تتطلع أيضًا إلى البدء في استخدام Bing الجديد وتجربة كل ما يمكنه فعله على الأجهزة المحمولة، فهذه هي الطريقة التي يمكنك القيام بها.



الأماكن التي يتوفر فيها Bing على الأجهزة المحمولة: الأماكن التي يتوفر فيها Bing على الأجهزة المحمولة: - تطبيق Bing: متوفر على نظامي Android و iOS.

- متصفح Edge: متوفر على Android و iOS.

- SwiftKey: متوفر على نظامي Android و iOS.

هذه هي الطرق الثلاث الشائعة التي يمكنك من خلالها الوصول بسهولة إلى Bing الجديد على الأجهزة المحمولة. الآن ، دعنا نبدأ في كيفية الوصول إليها، فيما يلي الخطوات:

1. قم أولاً بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Bing على هاتفك المحمول.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت لبدء استخدام Bing الجديد.

3. بمجرد التثبيت، انقر فوق شريط البحث واختر الدردشة. أو يمكنك النقر فوق رمز Bing لبدء استكشاف الإمكانات الجديدة لـ Bing الجديد.



تطبيق Bing هو التطبيق الأصلي المتاح لكل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS. يتضمن وظائف بحث كاملة إلى جانب ميزات أخرى مثل الوصول إلى آخر الأخبار والتحديثات. قامت مايكروسوفت بتحديث التطبيق ليشمل Bing الجديد وتقديم المزيد من الوظائف والميزات للمستخدمين. إليك كيفية الوصول إلى Bing باستخدام تطبيق Bing. تطبيق Bing تطبيق Bing هو التطبيق الأصلي المتاح لكل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS. يتضمن وظائف بحث كاملة إلى جانب ميزات أخرى مثل الوصول إلى آخر الأخبار والتحديثات. قامت مايكروسوفت بتحديث التطبيق ليشمل Bing الجديد وتقديم المزيد من الوظائف والميزات للمستخدمين. إليك كيفية الوصول إلى Bing باستخدام تطبيق Bing. تطبيق Bing SwiftKey: الدردشة والبحث والنغمة

SwiftKey هو تطبيق لوحة مفاتيح من مايكروسوفت متاح لكل من Android و iOS. قامت الشركة أيضًا بتحديث التطبيق ليشمل إمكانيات Bing الجديدة. يدمج SwiftKey Bing بثلاث طرق - البحث والدردشة والنغمة.

تتيح ميزة النغمة للمستخدمين التواصل بشكل أكثر فاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص النص قيد التقدم ليناسب أي موقف.

خيار الدردشة هو مجرد ميزة Bing الأصلية التي تتيح للمستخدمين إجراء محادثة مع Bing والحصول على إجابات. باستخدام وظيفة البحث ، يمكن للمستخدمين البحث في الويب بسرعة من لوحة المفاتيح ، دون تبديل التطبيقات.

للوصول إلى Bing باستخدام SwiftKey

قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق SwiftKey Keyboard من Play Store أو Apple App Store. بمجرد التنزيل ، اضبط لوحة المفاتيح على الوضع الافتراضي. الآن ، انقر فوق رمز Bing في الزاوية اليسرى العليا للوصول إلى Bing الجديد وميزاته.

مايكروسوفت Edge

كان متصفح Edge من بين أول المستعرضات التي حصلت على تكامل Bing على سطح المكتب، يتوفر التكامل الآن أيضًا على إصدار الهاتف المحمول، ما عليك سوى الحصول على أحدث إصدار من المتصفح للحصول على Bing الجديد، للوصول إليه ، ما عليك سوى فتح المتصفح ، وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك والنقر على أيقونة Bing في الشريط السفلي.