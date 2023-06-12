تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإطلاق Xbox Series S بسعة 1 تيرابايت في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت خلال فعاليات “Xbox Games Showcase” عن خططها لإطلاق Xbox Series S بسعة 1 تيرابايت في الأول من سبتمبر.

تبدأ عملاق البرمجيات في بداية شهر سبتمبر في تلقي طلبات الحجز المسبق لبدء شحن إصدار جديد من Xbox Series S يتميز باللون الأسود وسعة 1 تيرابايت، دون تغيير في المواصفات الأخرى وتصميم الجهاز، على أن يأتي الإصدار الجديد بسعر 349 دولار.

ولقد توفر جهاز الألعاب Xbox Series S حتى الآن بسعة 512 جيجا بايت وسعر 299 دولار، وتعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها مايكروسوفت خطوة لتوسيع سعة التخزين في أجهزة الألعاب.

ويؤكد “Bree Adams” مدير التسويق في شركة مايكروسوفت أن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب Xbox Series S المميز بسعة 1 تيرابايت سيقدم للمستخدمين إختيار جيد لترقية جهاز الألعاب.

كما يتميز الإصدار الجديد بلون أسود غير لامع على أن يتوفر ذراع التحكم Xbox اللاسلكي بنفس اللون، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار المميز بسعة 1 تيرابايت بنفس السرعة المميزة للإصدار الأصلي، مع سعة إضافية لتحميل مزيد من الألعاب.

يذكر أن إعلان مايكروسوفت يأتي بعد إعلان Western Digital عن بطاقات توسعة السعة التخزينية الجديدة 512 جيجا بايت و1 تيرابايت.

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