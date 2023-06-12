تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة الألعاب MSI Optix G274QPX 2K بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن شاشة Optix G274QPX 2K المخصصة للألعاب التي تدعم معدل تحديث 240Hz، وتتوفر بسعر 380 دولار.

تهدف شاشة MSI Optix G274QPX الجديدة دعم المستخدمين في ألعاب e-sports، وتتوفر الشاشة في سوق الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية.

وتقدم MSI الشاشة بلوحات IPS وحجم 27 إنش، كما تتميز بجودة عرض WQHD أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، والتي تقدم تجربة مرئية واضحة ومميزة.

أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث 240Hz وتدعم رفع تردد التشغيل إلى 270Hz، كما تتميز بإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية GtG، لذا تقدم الشاشة عرض سلس وسريع للألعاب مع أقل مستوى من الضبابية.

كما تدعم الشاشة تباين 1000:1، وسطوع 300 nit، وتقدم ألوان حيوية، مع لون أسود عميق، وتدرج لوني من sRGB بنسبة 100%، ومعايير DCI-P3 بنسبة 95%.

وتدعم MSI Optix G274QPX زاوية عرض 178 درجة، مع عدد من أنماط العرض، كما تتضمن الشاشة خيارات للإتصال تشمل منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 2.0، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يتميز تصميم الشاشة بدعم الإمالة والتدوير وضبط الإرتفاع لدعم المستخدمين في تحديد الزاوية الأفضل للعرض.

كما تدعم شاشة MSI Optix G274QPX تقنية AMD FreeSync Premium، وتتوافق أيضاً مع تقنية NVIDIA G-Sync لتجربة ألعاب سلسة، وتأتي الشاشة بنمط مخصص للألعاب لضبط موارد الشاشة لتعزيز آداء الألعاب.

الشاشة تدعم أيضاً خفض إنبعاثات الإضاءة الزرقاء، كما تأتي بتحسينات للرؤية الليلية، وتدعم نمط صورة داخل صورة ونمط صورة بجانب صورة، ومن المقرر أن تتوفر شاشة MSI Optix G274QPX بسعر 380 دولار.

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