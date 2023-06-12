تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على تطوير جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش ومعالج M3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر في بلومبرج على أن شركة ابل قد بدأت العمل على تطوير إصدارات جديدة من أجهزة MacBook Air بحجم 13 و15 إنش ورقاقة معالج M3.

أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج إلى أن ابل قد بدأت بالفعل في تطوير جيل جديد من أجهزة MacBook Air، على أن تنطلق الإصدارات الجديدة في بداية 2024 المقبل.

ولقد قدمت ابل مؤخراً جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش ورقاقة معالج M2، والذي يتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 1299 دولار.

من جانب أخر قدمت ابل جهاز MacBook Air بحجم 13 إنش في يونيو من عام 2022 برقاقة M2، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم إصدار الشركة الأخير من السلسلة الذي يأتي بحجم شاشة 15 إنش، ويتوافق كلا الإصدارين في التصميم الخارجي.

وترتكز رقاقة M2 على دقة تصنيع 5 نانومتر وعملية تصنيع TSMC، بينما ترتكز رقاقة M3 القادمة على عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر، إلا أن المحلل Gurman يؤكد على أن المعالج الجديد يأتي بالمواصفات التي قدمت في رقاقة M2 في عدد أنوية وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

يذكر أن جهاز MacBook Air المميز بحجم 15 إنش يختلف عن الإصدار السابق المميز بحجم 13 إنش في حجم الشاشة وعدد المكبرات الصوتية، حيث يضم الإصدار الجديد عدد 6 من المكبرات الصوتية، بينما يتميز الإصدار الأصغر بعدد 4 من المكبرات الصوتية، كما يتوافق الإصدارين في دعم نفس عمر الشحن والتصميم الخارجي.

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